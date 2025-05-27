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В Самаре растет спрос на лабораторное и логистическое оборудование

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Аналитики Авито Бизнес 360 заметили в Самаре тренд на оборудование для медицинских клиник и лабораторий — спрос на медицинское оборудование вырос на 68%, а на лабораторное — на 37%. Также в I квартале 2025 года в лидерах по темпам роста спроса относительно аналогичного периода прошлого года — оборудование для логистических компаний и складов (+10%).

Количество предложений о продаже оборудования для бизнеса в Самаре выросло на 43% по сравнению с I кварталом 2024 года. При этом доля нового оборудования от производителей и дилеров составила 87%.

В топ-3 по доле спроса оказалось промышленное, торговое и пищевое оборудование.

Заметен тренд в сфере оборудования для логистических компаний и складов — для него искали покупателей в два раза чаще. По объему предложения лидируют промышленное оборудование, пищевое и торговое.

"Авито предоставляет уникальные возможности для представителей бизнеса. Так, на площадке представлено более 575 видов оборудования, а более 66% представителей МСП используют нашу платформу для поиска профессионального оборудования для бизнеса. При этом Авито является самой популярной платформой для поиска профессионального оборудования для бизнеса — две трети всех покупателей МСП ищут оборудование на Авито, а доля нового оборудования на нашей площадке составила 87%", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360".

По доле спроса лидерами стали промышленное оборудование (27%), торговое (21%) и пищевое (16%). Также в пятерке лидеров — оборудование для логистических компаний и складов (9%) и оборудование для салонов красоты (7%).

Лидеры спроса по регионам

В I квартале 2025 года драйверами спроса на оборудование для бизнеса остались регионы, однако Москва все так же осталась в пятерке лидеров по росту спроса. Так, в топ-5 регионов-лидеров по этому показателю вошли Тула (+5,5%), Красноярск (+5%), Липецк (+5%), Симферополь (+2,5%) и Москва (+2,5%).

При этом за последний квартал по сравнению с IV кварталом 2024 года значительнее всего спрос на оборудование вырос в Симферополе (+6%), Севастополе (+4%), Оренбурге (+3%) и Магнитогорске (+2%).

По приросту объема предложения год к году лидирует Казань (х3 раза). За ней следуют Новый Уренгой (+90%), Липецк (+85%), Ханты-Мансийск (+83%) и Архангельск (+83%).

Лидеры роста предложения

В I квартале 2025 года количество предложений о продаже профессионального оборудования и товаров для бизнеса выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики заметили тренд: среди разновидностей также выделяется оборудование для логистических компаний и складов — его выставляли на продажу в два раза чаще.

По объему предложения во всей подкатегории "Оборудование для бизнеса" на первом месте промышленное оборудование с долей 41%. Также в топ-3 вошли пищевое (24%) и торговое оборудование (12%). Пятерку лидеров замыкает оборудование для логистических компаний и складов (9%), а также оборудование для салонов красоты (6%).

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