АРХ Москва: как атмосферостойкая сталь Forcera от "Северстали" меняет облик российских городов

"Сталь пронизывает, пожалуй, все сферы нашей жизни, — отметил Алексей Староверов, эксперт по продуктовым инновациям "Северстали". — Но её потенциал в архитектуре часто недооценивают". Он напомнил, что современные города сталкиваются с вызовами: как сохранить историческую память, не жертвуя актуальностью, и как создавать долговечные объекты без постоянных затрат на обслуживание. Ответом на эти вопросы становится применение атмосферостойкой стали Forcera, сочетающей практичность, выразительность и долговечность.

Forcera — это не просто металл, а материал с уникальными свойствами. В её составе — медь, хром, фосфор и другие легирующие элементы, благодаря которым на поверхности стали со временем формируется защитная патина. Этот благородный рыжевато-коричневый слой не только придаёт изделиям выразительный облик, но и защищает их от коррозии. "Сталь Forcera не требует покраски, пескоструйной обработки, — объяснил Староверов. — А ещё она "живая": патина меняется с погодой и временем, придавая каждому объекту неповторимый характер". Технические характеристики материала впечатляют: Forcera устойчива к агрессивным климатическим условиям, выдерживает перепады температур, не боится влаги и механических повреждений, а срок её службы достигает 80–100 лет без необходимости регулярного обслуживания.

Практические примеры применения Forcera сегодня можно найти по всей стране — от крупных мемориалов до малых архитектурных форм. В Башкирии, в парке "Земля Салавата", более десяти арт-объектов, посвящённых национальному герою Салавату Юлаеву, выполнены именно из этой стали. "Историки хотели показать путь Салавата, его жизнь, — рассказывает Староверов. — Каждая деталь — это эмоция: любовь, тоска по родине. Материал позволил сохранить эти смыслы, избежав ежегодного ремонта объектов". В Мордовии к 80-летию Победы был открыт мемориал из трёх 24-метровых элементов с именами героев и городами сражений — Forcera здесь стала не только конструктивным, но и смысловым ядром композиции. "Объект может быть возведён быстро, но сталь передаёт атмосферу событий. Это не просто памятник, а живая история, которая прослужит века", — подчёркивает эксперт.

В Калининграде школа искусств, облицованная 150 тоннами Forcera, стала новым центром притяжения для целого района. "Район, который никогда не был популярен, теперь преображается. Материал символизирует культурную вечность, связь с корнями", — отмечает Староверов. В Казани на месте бывших царских казарм появился "АРТ-центр", где сочетание кирпича и стали создало выразительный контраст эпох, а использование стальной сетки позволило снизить металлоёмкость на 30%. "Красота не требует миллиардных бюджетов. Можно просто делать красоту, которая радует людей", — уверен эксперт.

География применения Forcera стремительно расширяется. Скульптурный фасад физкультурно-оздоровительного комплекса в ЖК "VEREN VILLAGE Стрельна" под Санкт-Петербургом стал новым стандартом качества для локальных общественных пространств. В Екатеринбурге атмосферостойкая сталь использована для самой высокой в России 42-метровой стелы "Город трудовой доблести", а в Нижнем Новгороде аналогичный монумент подчеркивает индустриальное наследие региона. В Калининграде Forcera применяется в опорах моста через Преголю и отделке подъемного моста, который меняет оттенки в зависимости от погоды, становясь частью городского ландшафта.

Не забыта и малая архитектура: на территории Череповецкого металлургического комбината и базы отдыха в Торово (Вологодская область) Forcera использована для создания скульптур — котёнка с мячиком, медведя, зайца, шишки. Эти объекты оживили повседневность, стали символами и точками притяжения для жителей. Такой опыт наглядно показывает, как малые формы из Forcera помогают архитекторам и девелоперам выделять проекты на рынке, создавать запоминающиеся объекты и привлекать внимание.

Forcera универсальна: материал востребован в строительстве мостов, фасадов, арт-объектов, легко поддаётся сварке, резке, лазерной обработке. Благодаря особой структуре и легирующим добавкам сталь отличается высокой прочностью и устойчивостью к суровым климатическим условиям. Даже при появлении царапин патина самостоятельно обновляется, сохраняя защитные свойства и эстетическую целостность.

Сегодня Forcera становится не просто технологическим решением, а настоящим катализатором архитектурных трансформаций. Её эстетика, долговечность и универсальность вдохновляют архитекторов на создание новых смыслов, формируют уникальную городскую идентичность, делают пространство узнаваемым и человечным. Именно такие материалы становятся основой для будущего, в котором хочется жить, творить и работать.