ПСБ в Самаре выдал первый кредит по льготной программе кредитования бизнеса

При поддержке ПСБ компания приобретет новое оборудование в рамках утвержденного инвестиционного проекта, которое позволит увеличить объемы производимой продукции, повысить качество и снизить себестоимость.

"Малый и средний бизнес в России — один из драйверов роста экономики. Сегодня для всех предпринимателей остро стоит вопрос дополнительного финансирования, и благодаря поддержке государства и банков, обеспечивающей льготное инвестиционное кредитование, предприниматели могут реализовывать новые проекты, использовать любые возможности для роста и развития", — сказал Виталий Белоцкий, региональный директор банка ПСБ в Самаре.