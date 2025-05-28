16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Путешествия ввели статус "Суперхозяин" для лучших арендодателей

Читали: 7

Сервис бронирования жилья Авито Путешествия стал отмечать лучших арендодателей специальным значком "Суперхозяин". Статус присваивается хостам, которые предоставляют гостям высокий уровень сервиса сразу по нескольким показателям — от оценок самих клиентов до скорости ответов в чатах, сообщили в компании.

Для арендодателя получение такого статуса дает сразу несколько преимуществ. Его объявления выводятся в приоритетном порядке в поисковой выдаче, в режиме карты, принадлежащие ему объекты выделяются фиолетовым цветом, а сам значок "Суперхозяин" привлекает больше внимания пользователей. В свою очередь у гостей такие объявления повышают доверие к бронированию конкретного варианта размещения.

Чтобы получить этот бейдж, владельцам недвижимости необходимо соответствовать ряду условий, в том числе: их уровень сервиса в системе не опускается ниже 41%, рейтинг профиля и самого объекта размещения имеет оценку в 4,5 балла или выше, сами гости редко отменяют заявки на проживание, а арендодатель отвечает на входящие сообщения в рабочее время в течение часа. Все показатели пересчитываются каждый день, что позволяет поддерживать базу "Суперхозяев" в актуальном состоянии.

"В настоящее время на Авито Путешествиях уже около 15% от всех квартир и домов сдаются "Суперхозяевами" — это десятки тысяч объектов размещения, что говорит о стремлении многих арендодателей оказывать на площадке максимально высокий уровень сервиса. Мы решили поощрить тех, кто первыми получили этот статус и неустанно поддерживали его продолжительное время. "Суперхозяева" могут получить наборы подарков с предметами интерьера, чтобы их объекты привлекали еще больше гостей и хороших отзывов", — отмечает руководитель B2B-маркетинга Авито Путешествий Валерия Зима.

По статистике Авито Путешествий, больше всего объектов размещения от суперхозяев находится в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Четвертую строчку рейтинга занимает Татарстан, а пятое место делят между собой Калининградская область и Москва.

Версия для печати

В России и мире

АРХ Москва: как атмосферостойкая сталь Forcera от "Северстали" меняет облик российских городов

21-24 мая в Гостином Дворе вновь собрались ведущие архитекторы, девелоперы и эксперты на XXX Международной выставке-форуме "АРХ Москва". Одним из ключевых событий форума стал круглый стол "Суть места: формирование локальных центров при новом строительстве", где особое внимание уделили роли инновационных материалов в создании современных городских пространств. В центре дискуссии оказалась атмосферостойкая сталь Forcera — отечественная разработка компании "Северсталь", уже ставшая символом новых архитектурных решений.

Точки роста "Северстали" на рынке трубного проката

22–23 мая в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", на которой представители "Северстали" обозначили ключевые направления роста компании в условиях продолжающейся стагнации мирового и российского рынков стали.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Инженер Александр Растопчин: "Моя цель — создать роботов, способных выполнять весь цикл сельхозработ без человека"

Сельское хозяйство кормит человечество, а роботизация отрасли способна повысить ее эффективность и облегчить труд аграриев. На это нацелена работа агроинженера Александра Растопчин. Он создал мобильную платформу, которая способна в автоматическом режиме, без участия человека, перемещаться по полю и выполнять различные операции. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" ученый рассказал, как работает оборудование, где его можно применить и какие задачи предстоит решить в области роботизации сельского хозяйства.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она