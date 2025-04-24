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Платформа данных позволила ВСК привлечь более 100 тыс. корпоративных клиентов — Дмитрий Фомин на Data Sammit

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Внедрение платформы данных позволило ВСК увеличить портфель корпоративных клиентов минимум на 100 тыс. компаний. Платформа помогает страховым агентам компании более эффективно формировать продукт для потенциального клиента, выделять ключевые потребительские тренды, на которые стоит обратить внимание. Об этом рассказал Дмитрий Фомин, руководитель центра развития аналитических систем Страхового Дома ВСК, в рамках конференции Data Sammit в Москве.

В ВСК, как и в целом на финансовом рынке, искусственный интеллект становится центральной технологией в бизнесе. Он активно используется в ключевых процессах — в продажах, андеррайтинге, клиентском сервисе, при урегулировании убытков. Кроме того, ИИ — это технология увеличения ценности данных, позволяющая систематизировать и каталогизировать полезную информацию.

Так, в ВСК функционирует многокомпонентная платформа данных, ядро которой составляет классическое хранилище и MDM система. По итогам анализа более 600 млн различных записей по контрагентам компании было получено более 33 млн золотых карточек, содержащих исчерпывающую информацию о наших клиентах.

Прежде всего, такие мастер-данные эффективно использовать в агентском канале продаж — он исторически более устойчив к различным изменениям экономического ландшафта, а также более маржинален в сравнении со сделками через посредников (банки, маркетплейсы). Так, использование MDM-системы с возможностью верификации контрагентов через ФНС позволили агентам ВСК выявить более 100 тысяч "теплых" новых корпоративных клиентов с качественной контактной информацией.

Система управления данными позволяет донести до агентов ключевые тренды потребительского поведения. При этом, важен не только функционал платформы, но и ее интерфейс. Сейчас ВСК использует возможности аналитической песочницы для быстрой интеграции простых инструментов работы с данными в бизнес-процессы. Например, только за первый квартал 2025 года более 500 менеджеров по развитию агентской сети начали использовать данные с платформы на ежедневной основе.

"Несмотря на развитие технологий ИИ, упрощающих процесс управления данными, требования к софт-скиллам аналитиков данных остаются достаточно высокими. Ведь прежде всего важно понимать, что хочет наш потребитель. Инструментом для решения задач становятся подобные нашей платформы данных. Встроенные в них современные решения позволяют эффективно управлять мастер-данными. По результатам внедрения платформы мы получаем колоссальное количество положительных откликов от коллег, люди действительно переходят от простых "экселей" на технологичные платформенные инструменты. Данное решение является очень перспективными для нашей компании, позволяет повысить эффективность внутренних процессов, расширить клиентскую базу, упростить работу страховых агентов", — отмечает Дмитрий Фомин, руководитель центра развития аналитических систем Страхового Дома ВСК.

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Назад. 24 апреля 2025
Платформа данных позволила ВСК привлечь более 100 тыс. корпоративных клиентов — Дмитрий Фомин на Data Sammit
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