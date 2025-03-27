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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Вперёд, в семидесятые: первый концерт нового коллектива Сергея Жукова ВИА "Васильки" состоится 10 апреля на Wink.ru

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Идея сериала родилась из желания Сергея Жукова отдать дань музыке 1970-х. Он захотел написать такие песни, которые никто еще не слышал, но сразу бы узнавал. Так и появился новый коллектив — вокально-инструментальный ансамбль "Васильки". Историю успеха в 1970-е и воссоединения группы в наши дни расскажет музыкальное драмеди "ВИА "Васильки" (16+), премьера которого в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) состоится 10 апреля. Создатели представили трейлер и постер проекта.

Трейлер, постер и фото со съемок

VK (трейлер)

YouTube (трейлер)

Копирайт всех материалов — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Роли в сериале исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Анна Котова, Игорь и Григорий Верники. Режиссер проекта — Юрий Шаров, вдохновитель, композитор и продюсер — Сергей Жуков. Первые две серии музыкального драмеди можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Wink.ru 10 апреля, далее серии будут выходить по одной в неделю. После телепремьера состоится в эфире СТС.

"ВИА "Васильки" пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет", "Плакса" и другие). За производство отвечает "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии".

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля "Васильки" стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно "Васильки" (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Наследникам обязательно нужно снова объединить повзрослевших участников ВИА "Васильки" (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин) на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).

Алексей Екс, соавтор сценария и креативный продюсер:

"Васильки" — это признание в любви поколению наших родителей. Музыке, которую они слушали, фильмам, которые они смотрели, их мечтам и надеждам, их сегодняшней жизни со всеми ее радостями и огорчениями. В нашей истории нет опереточного деления на хороших и плохих — все мы совершаем ошибки молодости, которые потом влияют на нашу жизнь. Можно ли их исправить? Или проще с ними примириться и жить так, как получается? Мнения по поводу поступков героев разделились даже у съемочной группы на площадке".

Анна Котова, актриса:

"Проект заинтересовал меня трогательной историей о любви, дружбе и творчестве, рассказанной сквозь призму нескольких поколений и двух эпох. Наш проект музыкальный, в нем звучат потрясающие мелодии. Песни погружают в атмосферу того времени, передают нотки ностальгии и тепла. Уверена, что эта музыка поможет зрителям прочувствовать героев и их переживания. Я была невероятно рада возможности поработать с Сергеем Жуковым и с такими великолепными актерами, как Дмитрий Харатьян и Ирина Розанова, с которыми мы впервые встретились в кадре. Мне много раз говорили про внешнее сходство с Ириной Юрьевной, и вот мы сыграли мать и дочь — по-моему, это судьба".

Съемки проекта шли в Москве и окрестностях столицы, часть сцен снимали в Абхазии.

Юрий Шаров, режиссер:

"В Абхазии у нас сразу в первый день была сложнейшая съемка концерта "Васильков" — нам нужна была летняя атмосфера с голубым небом и всеобщей радостью. Но погода была просто ужасная — весь день шел сильнейший ливень. Приходилось выкручиваться и снимать — все съемочные дни были очень плотно расписаны, потому что собрать вместе артистов большого ансамбля очень сложно".

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Назад. 27 марта 2025
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