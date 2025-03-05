ВСК: 28% россиян интернет-зависимы и проводят в сети по 6 часов в день

05.03.2025 15:18 Читали 19

Среди российской молодежи растет интернет-зависимость — в ней признается минимум каждый четвертый молодой человек. В то же время россияне готовы отказаться от гаджетов в пользу встреч с друзьями и чтения книг. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК об образе жизни современной молодежи.*

Интернет-зависимость остается самой пагубной привычкой среди молодежи — об этом заявили 26% респондентов. Прежде всего, она характерна для девушек (28%, для сравнения 37% в 2024 году), чем для юношей (28%, 11,6% в прошлом году). Самая высокая доля людей, зависящих от соцсетей, среди молодых москвичей (27,4%) со средним и высоким достатком (26% и 27,5% соответственно). Примечательно, что среди молодых россиян c низким доходом практически нет интернет-зависимых.

Растет количество молодежи, которая посвящает гаджетам значительную часть свободного времени, например, почти треть молодых людей проводит в интернете (без учета работы и учебы) 5-6 часов в день (26% в прошлом году), 27% опрошенных — 3-4 часа в день (22% в прошлом году), а 18,2% — более 10 часов (12% в прошлом году).

Сократить время, проведенное в интернете, планирует 55% молодых людей (ранее — 58%). Все меньше юных россиян готовы заменить цифровой мир общением с семьей (17% в 2025 году, 21% в 2024 году), прогулками на свежем воздухе (13% против 15% в 2024 году), самообразованием (9% против 12% ранее). При этом растет доля тех, кто готов заменить интернет на встречу друзьями и возлюбленными (20% против 17% ранее), чтение книги (11% против 7% ранее), поход на концерт (6% против 3%) и игры с домашними животными (5% против 2%).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-34 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках в 2025 году. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.