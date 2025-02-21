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Алексей Фетисов, Т1: "В сегодняшних условиях платформенный подход актуален как никогда"

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Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1, принял участие в сессии Банка ВТБ "Рывок инженерной мысли: предпосылки, вызовы и результаты" на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

В ходе сессии Алексей Фетисов представил наиболее результативные идеи, реализованные командой Т1, а также поделился своим видением по вопросам создания новых инструментов кибербезопасности с применением микросервисного подхода. Cпикер рассказал об опыте разработки импортонезависимых ИТ-продуктов — в частности, ФинПлатформы Т1 для автоматизации, оптимизации и ускорения вывода на рынок банковских сервисов, где используются алгоритмы интеллектуального анализа процессов и ИИ-технологии. Решение помогает значительно сократить время на поиск и устранение неисправностей и позволяет разработчикам в несколько раз быстрее детектировать аномалии в работе систем.

Затрагивая тему микросервисной архитектуры, Алексей Фетисов отметил, что ее эксплуатация требует принципиально нового подхода к работе — от организации процессов и командной работы до автоматизации и строгого контроля. Также он подчеркнул, что даже тщательно спроектированная система не сможет эффективно работать без четких регламентов и мониторинга — если сотни разрозненных компонентов функционируют без прозрачности, это неизбежно ставит под угрозу стабильность всей инфраструктуры.

"В современных распределенных системах, где тысячи сервисов взаимодействуют через API, архитектура и процессы должны изначально обеспечивать стабильность обновлений. Чтобы сочетать скорость разработки с управляемостью системы, мы в Т1 опираемся на три ключевых принципа: API-first, Process Mining и стандартизацию. Строгий контроль, автоматизация и повторное использование проверенных решений — основа надежности и масштабируемости ИТ-инфраструктуры. Ошибки в ее структурных слоях могут иметь серьезные последствия, поэтому важно избегать хаотичных кастомных разработок и применять только проверенные технологии", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Уральский форум "Кибербезопасность в финансах" — ежегодное крупнейшее мероприятие Банка России для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций.

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Назад. 21 февраля 2025
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