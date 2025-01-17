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По заявлению Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе возбуждено дело

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Полиция возбудила уголовное дело по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

"По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сообщили в региональном полицейском главке.

При этом подробностей правоохранители не сообщают, ссылаясь на то, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению.

Напомним, в конце ноября на заседании комиссии Госсовета Вячеслав Федорищев заявил, что ему стало известно о системе коррупции в российском футболе. Тема начала раскручиваться с того, что ему сообщили о долге "Крыльев Советов" в 36 млн руб. "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

"Сразу хочу сказать, что это моя личная инициатива. Провел аналитическую работу. Что я увидел? Первое - к сожалению, в судейском корпусе, где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты, до сих пор есть те люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией. Второе - судя по всему, эта система работает последние годы и мы с ней все условно согласились", - отмечал губернатор.

По его словам, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.

Вячеслав Федорищев подчеркивал, что речь идет об отдельных людях, а не обо всех судьях, но при этом назвал явление системным: "Знаю, что во многих командах есть соответствующие люди, которые, организуя это, имеют тоже некую квазикоррупционную составляющую в прибыли, а значит эти клубы тоже активные участники этого процесса. При этом еще раз, извините пожалуйста: это бюджет Российской Федерации, наших налогоплательщиков".

Позднее он сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы.

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