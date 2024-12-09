Под Самарой после столкновения с экскаватором загорелась легковушка

09.12.2024 17:43 Читали 12

В понедельник, 9 декабря, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с участием экскаватора и легковушки. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".