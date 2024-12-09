"Акрон" обыграл "Зенит" - 2:1

09.12.2024 08:40 Читали 8

В субботу, 7 декабря, в Санкт-Петербурге в восемнадцатом туре чемпионата России "Акрон" переиграл "Зенит" — 2:1.

Счет в матче открыли тольяттинцы на 10 минуте после неудачного выноса Родригао мяч подобрал Лончар, который хлестким ударом прошил ворота Латышонка — 1:0. Сине-бело-голубые отыгрались на 21 минуте, с передачи Мантуана забил Мостовой — 1:1. Под конец первого тайма вновь отличились гости, с подачи Фернандеса отличился Дзюба — 2:1.

На 55 минуте тольяттинцы остались вдесятером, Данилин получил вторую желтую карточку и был удален. На 69 минуте хозяева сравнивают счет, но после просмотра ВАР гол Кассьерры был отменен, Мостовой в начале атаки сыграл рукой. На 97 минуте "Зенит" снова отыгрался, но и этот мяч отменили из-за игры рукой у Нино.

"Акрон" набирает 22 очка и уходит на зимний перерыв, идя на 9 месте в чемпионате России.

Следующий матч тольяттинцы проведут 2 марта в Нижнем Новгороде. Соперником станет "ПариНН".