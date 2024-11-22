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ВТБ (Казахстан) внедрил платформу для автоматизации процесса подбора персонала

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Банк ВТБ (Казахстан) перешел на платформу для автоматизации подбора персонала НОТА ЮНИОН (вендор НОТА, Холдинг Т1). В начале 2024 года банк завершил внедрение технологического решения — платформы НОТА ЮНИОН — которое помогает оптимизировать рутинную работу, регламентировать процесс найма и улучшить взаимодействие с заказчиками.

Интеграция НОТА ЮНИОН с существующими системами банка позволит свести к минимуму ручной ввод и обмен информацией между подразделениями. HR-менеджеры и руководители других отделов получат доступ к актуальным сведениям о вакансиях и возможность отслеживать их статус в режиме реального времени. Внедрение и развитие платформы в будущем позволит еще более оперативно решать задачи подбора кандидатов и повышать качество HR-бренда.

"Проект подтвердил возможности НОТА ЮНИОН решать задачи любого масштаба и сложности — теперь и на международном рынке. Команде удалось не только осуществить внедрение готового решения, но и провести всестороннюю адаптацию алгоритмов найма. Это позволило обеспечить бесшовную интеграцию технологии в устоявшуюся систему банка, предоставив удобный и интуитивно понятный интерфейс для всех участников процесса подбора персонала", — подчеркнул Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора Холдинга Т1.

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Назад. 22 ноября 2024
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