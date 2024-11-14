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ВСК: электронный документооборот в ДМС позволит существенно сократить срок обмена документами между страховыми организациями и лечебными учреждениями

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Одним из ключевых фокусов в цифровизации ДМС в 2025 году станут внедрение в страховую практику утвержденных ФНС стандартов цифровых форматов документов, ускорение перехода страховщиков и клиник на ЭДО, а также развитие цифровой инфраструктуры — специализированных программных решений. Все это позволит значительно сократить время обработки данных, повысить их достоверность, соответственно, улучшить клиентский опыт. Как результат — у страховщиков появится больше возможностей для развития продуктовой линейки ДМС. Об этом рассказала представитель Страхового Дома ВСК в ходе Международного форума по электронному документообороту.

Наталья Черных, руководитель центра взаимодействия с провайдерами Страхового Дома ВСК отметила, что стандартизация документов и применение электронного документооборота позволит повысить операционную эффективность участников страхового рынка.  Например, клиники смогут более точно прогнозировать дату получения платежей от страховой компании, таким образом, улучшить планирование денежных потоков. А сами страховщики — эффективнее формировать страховые резервы.

На примере ВСК, объем документооборота при урегулировании убытков по ДМС динамично растет — число клиник, взаимодействующих со страховщиком, выросло в 2024 году на 11%, а число зарегистрированных счетов на 13%. Применение ЭДО оптимизирует расходы участников рынка, в том числе за счет снижения затрат на печать и физическое хранение документов. Кроме того, при обмене цифровыми форматами документов процесс их подготовки клиниками сокращается на 30% — с 12 до 9 дней. Аналогично обработка счетов она стороне страховщика занимает в среднем 7 дней вместо 8,5.

В целом, использование единых форматов основных документов (реестр, гарантийное письмо и его отзыв, списки на прикрепление/открепление от клиник, прейскуранты), направленных через ЭДО, позволяет экономить до 50% времени сотрудников на технических операциях, существенно повышая эффективность взаимодействия страховых компаний и клиник.

"Цифровизация в ДМС необходима не только для повышения операционной эффективности и сокращения затрат страховщиков и ЛПУ. Прежде всего, перечисленные меры позволят улучшить клиентский опыт за счет снижения бюрократических проволочек. Например, сократить время прикрепления застрахованного к лечебной организации с 3-5 дней до 1 дня, исключить потери списков пациентов, из-за чего последним приходится ждать, пока клиника и страховая компания урегулируют проблему между собой. Как результат — пациенты могут получить медицинскую помощь более оперативно, повышается доступность необходимых услуг. Сокращение времени на административные процедуры позволяет страховой компании и лечебной организации сосредоточиться на качестве медицинской помощи и индивидуальном подходе к каждому застрахованному", — отметила Наталья Черных, руководитель центра взаимодействия с провайдерами Страхового Дома ВСК.

Белкина Юлия, модератор сессии ЭДО в отраслях экономики: медицина и страхование, начальник отдела методологии организации и развития электронного документооборота между хозяйствующими субъектами ФНС России рассказала, что работа по разработке приказов с форматами документов ДМС началась в 2022 году совместно с Ассоциацией ФинТех, а в октябре текущего года Министерством юстиции были зарегистрированы приказы ФНС. И дальнейший шаг — создание координационной группы по внедрению в 2025 году на стороне ФНС обмена электронными документами в рамках ДМС между страховыми и медицинскими организациями. В число участников координационной группы планируется включение представителей ФНС и Банка России, Ассоциации ФинТех, страховых и медицинских организаций, разработчиков медицинских информационных систем и операторов ЭДО.

Страховой Дом ВСК планирует присоединиться к работе в координационной группе ФНС с целью расширения взаимодействия с клиниками в канале ЭДО.

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Назад. 14 ноября 2024
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