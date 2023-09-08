Почти треть россиян отказываются платить онлайн-кинотеатрам и продолжают использовать пиратские сервисы

08.09.2023 14:21 Читали 13

Несмотря на активное развитие интернет-сервисов, более 28% граждан России предпочитают не платить онлайн-кинотеатрам и смотреть фильмы и сериалы исключительно на пиратских сайтах. Таковы результаты опроса, проведенного Страховым Домом ВСК*.

Около 23% опрошенных даже отказываются платить за поход в кинотеатр на киноновинки и выбирают поиск релизов в интернете. Всего на премьеры на больших экранах ходят 29% россиян, 24% из которых имеют домашние подписки. Меньше половины всех респондентов предпочитают ожидать выхода новинки в прокат в лицензированном онлайн-сервисе.

Всего 72% опрошенных имеют какие-либо подписки на онлайн-кинотеатры, но примерно половина из них считает, что просмотр фильмов таким образом неудобен, поскольку один сервис не может охватить сразу все интересующие киноленты, а платить за несколько подписок слишком дорого.

*Опрос Страхового Дома ВСК проведен с 14 августа — 31 августа 2023 года по репрезентативной выборке читателей онлайн-журнала "ВыИскали" объемом 1521 человек в возрасте от 18 и старше в 15 регионах РФ. Исследование проводится на сайте "ВыИскали" методом прохождения тематического теста. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.