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ПСБ расширяет региональную сеть в Республике Крым и Севастополе

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ПСБ, первая крупная системно значимая финансово-кредитная организация, начавшая работу на Крымском полуострове, продолжает расширение присутствия в регионе: банк открыл Севастопольский и Крымский филиалы и четыре офиса в новых городах своего присутствия - Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте.

Приоритетные задачи в работе открывшихся филиалов - дальнейшее усиление позиций ПСБ на полуострове, предоставление физическим и юридическим лицам комплексного банковского обслуживания, повышение доступности финансовых сервисов для всех категорий клиентов, а также участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально значимых проектов для содействия развитию экономического потенциала полуострова.

Крымский филиал банка возглавила Светлана Сидорова, которая руководит региональным бизнесом с момента выхода банка в республику. Севастопольским филиалом ПСБ продолжит руководить Арсен Тананян, возглавлявший первый офис ПСБ в городе также с момента его открытия. ПСБ начал предоставлять банковские услуги в Республике Крым и Севастополе в апреле 2022 года. В мае на полуострове были открыты первые офисы банка.

"Крымский полуостров относится к числу стратегических регионов для развития бизнеса ПСБ, и банк поступательно усиливает свои позиции здесь, поднимая качество финансовых сервисов на принципиально новый уровень. Полуостров стал первым регионом в географии присутствия ПСБ, где вслед за Москвой открыты офисы нового формата - в них реализована концепция безбарьерного обслуживания, формирующая уникальный пользовательский опыт. Такой подход повышает удобство и качество предоставления услуг, позволяет жителям полуострова решать свои финансовые задачи в максимально комфортных условиях, а сочетание лучших онлайн- и офлайн-практик работы с клиентом способствует сокращению времени обслуживания", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Новый формат офисов предполагает единое пространство операционного зала, где нет привычных перегородок и рабочих мест операционистов, клиент может занять любое удобное место за столом или на диване, а на экране оповещения электронной очереди высветится имя и фото сотрудника, который будет его обслуживать. Также для клиентов оборудована специальная зона самообслуживания. При необходимости можно воспользоваться компьютером или планшетом с доступом в интернет - зайти в интернет-банк и самостоятельно совершить любую операцию, зарядить мобильный телефон, распечатать необходимые документы.

Во всех отделениях ПСБ на полуострове применяются самые современные стандарты финансового обслуживания.

Банк предлагает широкий спектр сервисов и продуктов, в том числе на льготных условиях с государственной поддержкой, налаживает сотрудничество с ключевыми для региона отраслями - туристической, сельскохозяйственной, строительной и др. Офисы удобно расположены и оборудованы всем необходимым для комфортного обслуживания различных категорий клиентов, включая посетителей с детьми и маломобильных граждан.

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