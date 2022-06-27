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Группа ПСБ провела в Самаре мероприятие для клиентов сегмента Private Banking

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ПСБ Private Banking совместно с управляющей компанией ПСБ провели в Самаре заключительное в этом полугодии мероприятие из серии "PRO Инвестиции". Ранее подобные тематические дискуссии прошли в Санкт-Петербурге, Ярославле и Нижнем Новгороде.

В рамках бизнес-ужина клиенты узнали о новых инвестиционных возможностях, основных факторах, влияющих на российский фондовый и долговой рынок, а также получили прогнозы по развитию макроэкономической ситуации и динамике финансовых рынков в новых условиях.

Евгений Сафонов, старший вице-президент — директор департамента частного капитала ПСБ, отметил: "За последние несколько лет интерес состоятельных клиентов к инвестиционным продуктам сильно вырос. В меняющихся экономических условиях у клиентов растут запросы на оперативную многопрофильную аналитику и прогнозы, диверсификацию инвестиционного портфеля и поиск защитных активов. Поэтому мы на регулярной основе проводим такие встречи для клиентов private banking, на которых даем прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, проводим консультации и отвечаем на вопросы. В соответствии с пожеланиями клиентов специалисты УК ПСБ формируют индивидуальную стратегию, сохраняя необходимый баланс риска и доходности".

Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ, подчеркнул: "Главное для клиента — это комфорт при инвестировании: инвестор в любой ситуации должен получать полную информацию по волнующим его вопросам. В настоящий момент на первый план выходит качество портфеля, так как мы находимся в зоне турбулентности как на отечественном, так и на глобальном рынках. УК ПСБ предлагает широкий арсенал инвестиционных продуктов с различным риск-профилем, ориентированным на задачи всех клиентских сегментов. Сейчас интересным инструментом для клиентов private banking могут стать рублевые облигации, которые входят в состав ПИФ "ПРОМСВЯЗЬ — Облигации". На фоне снижения ключевой ставки растет доходность облигаций, поэтому в текущих условиях долговые бумаги, особенно ОФЗ, — это один из наиболее комфортных инструментов для инвестирования. Также мы рекомендуем обратить внимание на закрытые ПИФы недвижимости — прозрачный инструмент для долгосрочных вложений, который может быть использован в том числе для целей наследования".

Виталий Белоцкий, региональный директор дополнительного офиса "Самарский" ПСБ, добавил: "В текущей ситуации клиентам очень важно находиться в постоянном контакте со специалистами своего банка, иметь возможность прояснить все вопросы, получать всестороннюю экспертную поддержку по вопросам эффективного управления семейным капиталом. В ходе мероприятия участники смогли получить индивидуальные консультации от наших ведущих экспертов, а после официальной части — пообщаться в неформальной обстановке".

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Назад. 27 июня 2022
Группа ПСБ провела в Самаре мероприятие для клиентов сегмента Private Banking

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