ПСБ сократил время одобрения заявки по военной ипотеке до нескольких минут

21.06.2022 14:06 Читали 7

ПСБ совершенствует цифровые сервисы в рамках программ военной ипотеки. Теперь военнослужащий, выбрав на сайте интересующую программу военной ипотеки, может сразу заполнить простую форму онлайн-заявки и через несколько минут получить кредитное решение в смс-уведомлении или электронном письме. Посетить ипотечный центр банка потребуется только один раз для проведения сделки.