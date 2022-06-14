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ВСК застраховала автопарк "Приморского лесничества"

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Дальневосточный филиал Страхового Дома ВСК застраховал автомобили Краевого государственного казенного учреждения "Приморское лесничество" полисами ОСАГО.
Страховая защита действует до конца сентября 2022 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 70 транспортное средство КГКУ "Примлес", включая пять грузовых автомобилей.
"Примлес" занимается важными задачами по сохранности леса, а выбор в пользу ВСК говорит о высоком доверии к нашему сервису. Мы всегда ответственно подходим к своим обязанностям, поэтому уверен, что сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон", — отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.
Краевое государственное казенное учреждение "Приморское лесничество" является подведомством Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края при Правительстве региона. Оно имеет несколько филиалов по региону и занимается охраной и сбережением леса в Крае.

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Новости

Назад. 14 июня 2022 Вперед.
ВСК застраховала автопарк "Приморского лесничества"
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