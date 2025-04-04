Как спасти от клещей себя, ребенка и собаку

С приходом теплого сезона клещи начинают проявлять активность. Эти членистоногие обитают в лесах, городских парках, на дачах и в других местах с растительностью. Они представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных, поскольку являются носителями различных заболеваний.
Клещи могут передавать человеку такие инфекции, как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Для домашних животных, в частности для собак, они опасны из-за риска передачи пироплазмоза.
Что делать, если обнаружили клеща?
Не пытайтесь сразу его смахнуть или "сковырнуть". Наилучшим решением будет поездка в ближайший травмпункт, а потом сопровождение отделенного клеща в лабораторию для анализа. Это платно, зато сильно дешевле нервов и возможных осложнений.
Если вы решили удалить насекомое самостоятельно, следует предпринять следующие шаги:
1. Подготовить медицинский пинцет, специальный выкручиватель клещей или прочную нитку
2. Захватить клеща как можно ближе к поверхности кожи
3. Осторожно выкручивающими движениями извлечь паразита
4. Обработать место укуса дезинфицирующим раствором
5. Поместить извлеченного клеща в герметичную емкость
6. Доставить в лабораторию для исследования на инфекции
В Самаре сдать клещей на анализ можно по адресу: проспект Митирева, 1. В Тольятти исследования проводятся по Московскому проспекту, 19. В случае если при удалении клеща часть его осталась в коже, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.
После удаления клеща необходимо внимательно следить за состоянием здоровья в течение месяца. Если у человека повысится температура, появится сыпь или другие необычные симптомы, следует обратиться к врачу. Для домашних животных обязательно требуется консультация ветеринара.
К мерам профилактики можно отнести следующие рекомендации:
— ношение защитной одежды при посещении участков с травяным покровом
— использование специальных репеллентов
— регулярный осмотр тела и одежды после прогулок на свежем воздухе
— вычесывание шерсти домашних животных после их пребывания на природе
Своевременное удаление клеща и дальнейшее наблюдение за состоянием здоровья помогают значительно уменьшить риск возникновения заболеваний. Важно проявлять бдительность при нахождении в местах, где могут обитать эти насекомые.