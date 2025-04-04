Авито Работа и Росатом представили исследование о мотивации специалистов рабочих профессий

Большинство (69%) респондентов одним из основных факторов трудоустройства считают достойную заработную плату. Этот же критерий россияне чаще всего отмечали, как преимущество текущего места работы — больше трети опрошенных (36%) сообщили, что работодатель реализует их потребность в высоком доходе.

Авито Работа и Корпоративная Академия Росатома узнали у россиян, какие три аспекта для них наиболее важны при выборе работодателя. Чаще всего (69%) респонденты говорили о том, что в процессе трудоустройства опираются на предложения достойной заработной платы, которая позволит им чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне. Для трети (36%) россиян важным аспектом оказался комфорт рабочего места с точки зрения бытовых условий. А четверть (по 24%) опрошенных отметили чувство уверенности в социальной поддержке со стороны работодателя и гибкие условия труда — возможность при необходимости скорректировать график работы или перейти на другую должность внутри компании.

При этом многие россияне уже нашли места работы, которые подходят их запросам. Так, половина (50%) респондентов оценили свой уровень удовлетворенности текущим работодателем на 8–10 баллов из 10. Средняя оценка, которую работающие россияне выставили своим нынешним местам работы, составила 7,11 баллов. Наиболее высокие средние баллы своим работодателям поставили специалисты сфер маркетинга и PR (7,89), работники фитнес-клубов и салонов красоты (7,79), а также сотрудники индустрии онлайн-торговли (7,48). 62% опрошенных готовы порекомендовать свою компанию друзьям или родственникам для трудоустройства — только 9% сказали, что точно не стали бы этого делать.

Среди важных факторов, которые россиянам уже удается реализовывать на текущем месте работы, более трети (36%) опрошенных отметили высокий уровень дохода. Об удовлетворенности заработком чаще других говорили представители квалифицированных рабочих профессий — водители, токари, слесари и др. (41%), а также специалисты, занимающие руководящие должности (40%).

32% респондентов сумели найти комфортное место работы, подходящее под их потребности в бытовом плане. В топ-3 также вошли возможности получения полезных навыков и компетенций, которые работодатели предоставляют сотрудникам (25%). А гибкие форматы трудоустройства при необходимости могут обсудить с руководством 23% опрошенных.

Эксперты также выяснили, какие финансовые условия могут заставить респондентов задуматься о смене работодателя при сохранении аналогичной должности и объема задач. 14% опрошенных сообщили, что были бы готовы рассмотреть другие компании при повышении зарплаты до 20%. По 21% работающих россиян могли бы изучить другие опции, если прирост дохода составит от 21% до 40% или от 41% до 50%. При этом почти треть (29%) опрошенных готовы рассмотреть смену работы только при условии, что предложенная зарплата будет выше текущей более чем на 50%.

"В условиях дефицита кадров работодатели все чаще опираются на человекоцентричный подход при поиске сотрудников. В первую очередь это касается повышения зарплатных предложений для соискателей. По данным Авито Работы, за год суммы, указанные в вакансиях на платформе, выросли на 17% и в среднем составили 79 224 рубля. Помимо достойной оплаты труда, компании все чаще предлагают дополнительные бонусы и льготы: внутреннее обучение, соцпакеты для сотрудников, компенсацию расходов и другие опции", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

"Рынок труда нуждается как в узкопрофильных специалистах — инженерах-робототехниках, системных инженерах, специалистах по микроэлектронике, — так и в массовых профессиях, связанных со строительством и сварочными технологиями. В этой системе важную роль играет профориентация молодежи. Когда образование, бизнес и наука работают вместе, формируются кадры для будущего, способные отвечать на вызовы рынка. Чтобы эффективно реагировать на изменения, необходима аналитика данных, прогнозирование трендов и управление образовательными процессами на основе юнит-экономики. Именно такое сотрудничество между платформами, компаниями и учебными заведениями помогает объективно оценивать потребности рынка. Это дает возможность готовить специалистов, которые будут востребованы как сегодня, так и в будущем", — отметил Алексей Пономаренко, заместитель генерального директора Корпоративной Академии Росатома — директор Блока инженерных компетенций.