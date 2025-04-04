16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Работа и Росатом представили исследование о мотивации специалистов рабочих профессий

Читали: 4

2 апреля в Екатеринбурге, в рамках Деловой программы Чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2025, было представлено совместное исследование Авито Работы и Корпоративной Академии Росатома о мотивации специалистов рабочих профессий. Аналитики опросили более 6 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, какие факторы играют ключевую роль при выборе работодателя.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Большинство (69%) респондентов одним из основных факторов трудоустройства считают достойную заработную плату. Этот же критерий россияне чаще всего отмечали, как преимущество текущего места работы — больше трети опрошенных (36%) сообщили, что работодатель реализует их потребность в высоком доходе.

Авито Работа и Корпоративная Академия Росатома узнали у россиян, какие три аспекта для них наиболее важны при выборе работодателя. Чаще всего (69%) респонденты говорили о том, что в процессе трудоустройства опираются на предложения достойной заработной платы, которая позволит им чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне. Для трети (36%) россиян важным аспектом оказался комфорт рабочего места с точки зрения бытовых условий. А четверть (по 24%) опрошенных отметили чувство уверенности в социальной поддержке со стороны работодателя и гибкие условия труда — возможность при необходимости скорректировать график работы или перейти на другую должность внутри компании.

При этом многие россияне уже нашли места работы, которые подходят их запросам. Так, половина (50%) респондентов оценили свой уровень удовлетворенности текущим работодателем на 8–10 баллов из 10. Средняя оценка, которую работающие россияне выставили своим нынешним местам работы, составила 7,11 баллов. Наиболее высокие средние баллы своим работодателям поставили специалисты сфер маркетинга и PR (7,89), работники фитнес-клубов и салонов красоты (7,79), а также сотрудники индустрии онлайн-торговли (7,48). 62% опрошенных готовы порекомендовать свою компанию друзьям или родственникам для трудоустройства — только 9% сказали, что точно не стали бы этого делать.

Среди важных факторов, которые россиянам уже удается реализовывать на текущем месте работы, более трети (36%) опрошенных отметили высокий уровень дохода. Об удовлетворенности заработком чаще других говорили представители квалифицированных рабочих профессий — водители, токари, слесари и др. (41%), а также специалисты, занимающие руководящие должности (40%).

32% респондентов сумели найти комфортное место работы, подходящее под их потребности в бытовом плане. В топ-3 также вошли возможности получения полезных навыков и компетенций, которые работодатели предоставляют сотрудникам (25%). А гибкие форматы трудоустройства при необходимости могут обсудить с руководством 23% опрошенных.

Эксперты также выяснили, какие финансовые условия могут заставить респондентов задуматься о смене работодателя при сохранении аналогичной должности и объема задач. 14% опрошенных сообщили, что были бы готовы рассмотреть другие компании при повышении зарплаты до 20%. По 21% работающих россиян могли бы изучить другие опции, если прирост дохода составит от 21% до 40% или от 41% до 50%. При этом почти треть (29%) опрошенных готовы рассмотреть смену работы только при условии, что предложенная зарплата будет выше текущей более чем на 50%.

"В условиях дефицита кадров работодатели все чаще опираются на человекоцентричный подход при поиске сотрудников. В первую очередь это касается повышения зарплатных предложений для соискателей. По данным Авито Работы, за год суммы, указанные в вакансиях на платформе, выросли на 17% и в среднем составили 79 224 рубля. Помимо достойной оплаты труда, компании все чаще предлагают дополнительные бонусы и льготы: внутреннее обучение, соцпакеты для сотрудников, компенсацию расходов и другие опции", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

"Рынок труда нуждается как в узкопрофильных специалистах — инженерах-робототехниках, системных инженерах, специалистах по микроэлектронике, — так и в массовых профессиях, связанных со строительством и сварочными технологиями. В этой системе важную роль играет профориентация молодежи. Когда образование, бизнес и наука работают вместе, формируются кадры для будущего, способные отвечать на вызовы рынка. Чтобы эффективно реагировать на изменения, необходима аналитика данных, прогнозирование трендов и управление образовательными процессами на основе юнит-экономики. Именно такое сотрудничество между платформами, компаниями и учебными заведениями помогает объективно оценивать потребности рынка. Это дает возможность готовить специалистов, которые будут востребованы как сегодня, так и в будущем", — отметил Алексей Пономаренко, заместитель генерального директора Корпоративной Академии Росатома — директор Блока инженерных компетенций.

Версия для печати

В России и мире

Авито Работа и Росатом представили исследование о мотивации специалистов рабочих профессий

2 апреля в Екатеринбурге, в рамках Деловой программы Чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2025, было представлено совместное исследование Авито Работы и Корпоративной Академии Росатома о мотивации специалистов рабочих профессий. Аналитики опросили более 6 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, какие факторы играют ключевую роль при выборе работодателя.

Роботизация начинается с университета

Современные университеты должны уметь готовить специалистов и под существующие, и под будущие запросы реального сектора экономики, и решить эту задачу можно только в тесной кооперации с индустрией. Система высшего образования страны сегодня приводится в соответствие с потребностями современного технологического уклада, что требует пересмотра образовательных стандартов и готовности вузов обучать инженеров нового поколения в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных летательных аппаратов.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Алина Нацевич: "В университете я встретила людей, которые поддерживают меня и которым можно довериться"

Студентка третьего курса факультета систем радиосвязи и радиотехники Алина Нацевич получила стипендию губернатора Самарской области и стала победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ 2022" в номинации "Мисс зрительских симпатий". В 2024 году Алина приняла участие в сеансе радиосвязи с экипажем российского сегмента Международной космической станции в режиме реального времени. Об этом и многом другом девушка рассказала в интервью.

В селе под Сызранью мотоциклист врезался в столб и погиб

В четверг, 27 марта, в 14:35 возле дома № 25 по ул. Полевой в с. Рамено Сызранского района 41-летний водитель мотоцикла Fireguard допустил наезд на световую опору и погиб, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Он и она