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Более 13 тысяч жителей Самарской области стали участниками проекта #яПомогаю на Авито

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Авито запустил на платформе бейдж #яПомогаю. Такой значок уже появился в профилях 782 тысяч пользователей, 13 389 из них — из Самарской области. Он будет отображаться в аккаунтах людей, которые поддержали деньгами благотворительные фонды или приняли участие в других целевых сборах, организованных Авито. При этом в описании к значку у каждого человека будет обозначен его личный вклад в добрые дела.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Абсолютным рекордсменом по количеству совершенных пожертвований сейчас является пользователь из Кемеровской области, который помог людям, животным или планете уже 515 раз. А по сумме лидирует пользователь из Москвы, направивший на благотворительность уже более 114 тысяч рублей.

Чтобы получить бейдж, можно, например, пожертвовать деньги на приобретение оборудования для "ЛизаАлерт", финансово поддержать благотворительные фонды в проекте "Знак добра" или оказать материальную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях ("Экстренная помощь").

Как показали опросы и исследования платформы, у людей есть потребность видеть осязаемое подтверждение своего вклада в благотворительность. Новый функционал позволит рассказать всем посетителям платформы о том, какой вклад в добрые дела сделал каждый из пользователей, вдохновляя других присоединиться к участию в благотворительных инициативах.

"Каждый добрый поступок имеет значение, и наша цель — показать это пользователям. Многие люди хотят делиться своей поддержкой и вдохновлять других. И теперь у них есть для этого простой и понятный способ. Бейдж #яПомогаю — это не просто значок, это знак признания и благодарности каждому, кто использует инструменты Авито для поддержки других. Бейдж уже получили 782 тысячи человек", — рассказал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

Наиболее популярна материальная помощь на данный момент среди жителей Санкт-Петербурга, на втором месте — Москва, далее идут Калининградская область и Ханты-Мансийский автономный округ, а замыкает пятерку лидеров по доле жителей, получивших бейдж #яПомогаю, Иркутская область.

По количеству пользователей, получивших бейджи, в топ-5 регионов вошли Москва (110 294 человек), Санкт-Петербург (53 048), Московская область (35 729), Краснодарский край (33 985) и Татарстан (17 825).

Все благотворительные, социальные и экопроекты компании доступны в специальном разделе #яПомогаю.

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Более 13 тысяч жителей Самарской области стали участниками проекта #яПомогаю на Авито

Авито запустил на платформе бейдж #яПомогаю. Такой значок уже появился в профилях 782 тысяч пользователей, 13 389 из них — из Самарской области. Он будет отображаться в аккаунтах людей, которые поддержали деньгами благотворительные фонды или приняли участие в других целевых сборах, организованных Авито. При этом в описании к значку у каждого человека будет обозначен его личный вклад в добрые дела.

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