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Авито Реклама представила новый сервис для самостоятельного запуска кампаний

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4 июня 2025 г. Авито Реклама представила новый рекламный кабинет для юридических лиц. Это первый сервис, который объединил ключевые технологии Авито для решения задач среднего и крупного бизнесов. Бренды могут запускать неограниченное количество кампаний и находить потенциальных клиентов среди 72 млн пользователей, которые приходят на площадку, чтобы совершить покупку.

Запуск отвечает долгосрочной стратегии Авито по развитию рекламных технологий, сообщили в компании. Так, в первом квартале рекламодатели увеличили инвестиции в имиджевые кампании на Авито на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новый рекламный кабинет работает на базе аукционной модели: алгоритмы учитывают ставку рекламодателя, качество креатива и релевантность рекламного сообщения для пользователей. На старте стоимость клика начинается от одного рубля.

Сервис подойдет для решения разных задач бизнеса: роста узнаваемости, расширения охвата аудитории, увеличения количества клиентов и продаж. Брендам, которым важно увеличивать узнаваемость и привлекать аудиторию на собственные сайты, поможет click-out реклама. При клике на нее пользователи Авито попадают на внешние ресурсы. Для привлечения пользователей в магазины внутри площадки подойдут click-in инструменты.

Кабинет объединяет рекомендательные технологии площадки, десятки тысяч разнообразных таргетингов и обезличенные данные об интересах аудитории. Алгоритмы используют информацию об интересах и поведении аудитории, и на ее основе показывают посетителям Авито подходящую рекламу. Например, человек, который искал на площадке услуги няни и детскую одежду, вероятнее увидит рекламу семейного автомобиля или ипотеки.

"За эти годы команда Авито построила крупнейший сайт с объявлениями в России и в мире. Чтобы сделать сервис удобным, во главу угла мы всегда ставили пользовательский опыт: нам важно, чтобы аудитория находила на площадке нужную продукцию, а бизнес — клиентов. Для этого мы непрерывно инвестировали ресурсы в развитие рекомендательных технологий, которые сегодня пронизывают каждое наше направление. В Авито Рекламе мы объединили ключевые алгоритмы и знания о потребностях аудитории. Это позволит нам еще эффективнее решать задачи рекламодателей с одной стороны, и конкурировать за лидерские позиции на рекламном рынке — с другой", — комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито.

Управление кампаниями

В Авито Рекламе трехуровневая структура: кампании делятся на группы, а они — на креативы. Это позволяет гибко управлять рекламой: одновременно тестировать несколько гипотез и распределять бюджет между группами, а не отдельными креативами, которых может быть очень много.

ML-модели покажут баннеры или видеоролики пользователям, которые вероятнее перейдут на внешний сайт рекламодателя или его страницу внутри Авито — в зависимости от настроек кампании и задач бизнеса. Для оценки видимости рекламы платформа бесшовно интегрирована с большинством верификаторов, например, с AdRiver.

Модели оплаты

В рекламном кабинете доступны две модели оплаты: за тысячу видимых показов баннеров (СPM) и за клик (CPC). Первый вариант подойдет для крупных брендов, которые решают имиджевые задачи бизнеса, а второй — для профессиональных продавцов Авито и других рекламодателей, нацеленных на привлечение покупателей.

Управлять ценой за тысячу видимых показов или за клик можно вручную. Минимальный бюджет для запуска кампаний начинается от 5 тыс. рублей.

Рекламные форматы

На первом этапе запускать кампании можно в трех форматах. Среди них: текстово-графический блок, видеореклама и динамический баннер HTML5. В этом году количество форматов в рекламном кабинете увеличится.

При выборе оплаты за тысячу видимых показов (CPM) рекламодателям доступны наиболее заметные форматы и премиальные места размещения баннеров внутри Авито. Если бизнес использует модель оплаты по CPC, ему доступны текстово-графические блоки.

Предварительно оценивать результаты кампаний поможет специальный инструмент. Он прогнозирует охват и число показов баннеров или видеороликов в зависимости от заданного бюджета и выбранной ставки. В отдельном блоке бизнес увидит, насколько реже или чаще будет показываться его реклама по сравнению с конкурентами, которые соревнуются за внимание аудитории с аналогичными характеристиками.

Адаптивные креативы

На новой платформе работают адаптивные креативы: алгоритмы самостоятельно выбирают размеры баннеров в зависимости от пропорций рекламного места. Это позволяет избежать создания нескольких изображений для рекламных мест разного формата. Рекламодателю достаточно загрузить в кабинет заголовки, тексты, изображения или видеоролики.

Маркировка креативов происходит автоматически и не влияет на скорость запуска кампаний: платформа бесшовно интегрирована с оператором рекламных данных.

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