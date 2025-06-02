На связи с городом

Напомним, что в рамках первого этапа проекта молодые художники из команды Арта Абстрактова расписали несколько технических шкафов "Ростелекома" на пешеходной улице Ленинградской. На них нанесли художественные репродукции реальных фотографий старой Самары.

На каждом рисунке есть QR-код. Наведя на него смартфон, можно перейти на соответствующую страницу лендинга и узнать интересные факты из истории этого дома, посмотреть фото- и видеоматериалы о том, как работал художник и что в итоге у него получилось.

Лендинг также доступен по ссылке nasvyazy.volga.news. В нем простая и понятная навигация, позволяющая быстро выбрать нужный материал.

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