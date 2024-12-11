И: Я понял для себя, что интервью с творческими людьми нужно начинать с вопроса: был ли какой-то особенный момент, когда ты решила заниматься своим делом, в твоем случае — актерским искусством? Был ли некий поворотный момент?

А: Я замечаю, что отвечаю на этот вопрос по-разному. Кому-то говорю, что с самого детства хотела стать актрисой, и по-другому быть не могло. А потом рассказываю, что сходила на спектакль в 8 классе и после него решила связать свою жизнь со сценой…

И: Какой спектакль?

А: "Маугли" в СамАРТе. Но потом я вспомнила, что на самом деле все началось со спектакля "Бумбараш", в том же театре, на который я сходила в 7 классе. Он произвел на меня огромное впечатление, и что-то во мне "дзынкнуло", и я поняла, что хочу заниматься именно этим.

И: Получается, что самым важным театром в подростковые годы для тебя был СамАРТ, а сейчас ты выходишь на его сцену?

А: Да, именно так.

И: В каких спектаклях ты играешь?

А: В спектаклях "Поминальная молитва" и совсем недавно — в "Оливере Твисте".

И: Но вы студенты, и, как я понимаю, роли у вас небольшие.

А: Да, пока что так. Можно сказать, что нас проверяют на прочность. В "Поминальной молитве" я играю одну из пяти дочерей, что контрастирует с ролью в "Оливере Твисте". В первом случае это серьезная драматическая роль, во втором же — роль в мюзикле, где у меня в три раза меньше текста, но очень много песен.

И: Говоря об актерской жизни города, я вспоминаю Самарский Драмтеатр, СамАРТ, театр "Город", и, строго говоря, я не могу сказать, что они известны на всю страну. Создается впечатление, что это некие закоулки театрального пространства. Отсюда вопрос: собираешься ли ты расширять горизонты, или такую действительность ты романтизируешь?

А: В каком-то смысле романтизирую. Да и в целом, когда я поступала, у меня не было мысли куда-то уезжать, я не хотела покидать свой город. Наверное, тогда я не понимала, что люди находят в больших городах и их развивающихся театрах. Моей мечтой было просто стать актрисой, а целью — закончить обучение. Сейчас я допускаю, что могла бы учиться в другом городе и смотреть вдаль в отношении работы. Мне бы очень хотелось продолжить работать в СамАРТе. Дальше посмотрим.

И: Развивая вопрос о значимости города, в котором ты обучаешься, как можно выйти под главные прожекторы страны, если ты учишься не в Питере и не в Москве, а где-то в регионах?

А: Буквально недавно я наткнулась на программку одного из мюзиклов в Москве, пролистала каст артистов и заметила, что практически все они из вузов Москвы или Петербурга. Есть кто-то из Саратова, кто-то из Екатеринбурга, но своих земляков я там не увидела. Могу сказать только одно: регионам, в частности самарским, нужно будет работать гораздо больше. Пробиться можно, и нужно пытаться. В этой профессии с другим характером не выжить.

И: К слову о "пробиться" — бывает, что на одну роль претендуют 10-11 человек, и актерская среда становится довольно агрессивной.

А: Да, это так. Бывает агрессивной, бывает скользкой. Мое счастье — пока что я с этим не сталкивалась, но в таких ситуациях нужно иметь "железную" кожу. Можно пробиваться в профессию, идя по гуманному пути, а можно — идти по головам.

И: Не думала ли ты, что добиваются успеха те, кто идет по головам?

А: Думала, конечно, они добиваются.

И: Что ты будешь с этим делать?

А: Единственное, что я могу сделать — это идти не по головам и сохранять в себе человечность.

И: То есть ты допускаешь, что к сорока годам, к пятидесяти, ты — Алиса Ларионова — будешь актрисой в определенном самарском театре?

А: Я не могу загадывать, но во мне есть амбиции, и планировать жизнь только в рамках родного города я не собираюсь.

И: А как ты могла бы выделить себя на фоне других актеров и актрис? В чем твоя особенность?

А: Я пытаюсь в игре сберечь внутреннего ребенка. Мне всегда говорили, что я похожа на ребенка. Сначала это раздражало: детская внешность, детское лицо. И очень часто меня как будто не рассматривали на серьезные драматические роли. Мне давали только характерные роли. Хотя это меня раздражало, сейчас я учусь это принимать и развивать. Моя любовь к некоему детскому чуду, к непосредственности, со временем, мне кажется, станет той самой "изюминкой".

И: Но мне видится в этом преграда. Не боишься ли ты стать заложником этого амплуа?

А: В поезде из Москвы в Самару я прочитала малоизвестную пьесу Жанна Ануя "Подвал". Её в России нигде не ставили, либо о ней не упоминали. Я сыграла из этой пьесы старую кухарку. Настолько старую, старую, старую женщину, сухую. Мне удалось найти речевую характеристику с таким "рыком", хриплым криком, которым я кричала на молодую служанку, затаскивала её и била её головой об стол. Мой мастер сказала, что это хорошо, это и есть выход из амплуа.

И: Многие набирают в актерские труппы тех, кто обладает красивой внешностью. На три-четыре красивых лица — одно характерное. Получается, если ты красивый, то тебе проще?

А: Наш курс был задуман как "суп". Совершенно разные лица: есть типично красивые девочки, но также есть заметные каким-то внешним нюансом, чертой. Однако да, часто столичные вузы набирают таких людей, что ты видишь девочку, а вот другая — похожа на ту же девочку. И так стоят 10 похожих "мордашек". Бывает, что мастер выпускает курс и набирает курс такого же типажа. Поэтому да, хорошо, если ты родился красивым.

И: А зачем мастеру набирать похожих друг на друга людей?

А: Одно из объяснений в моей голове: мастер еще до набора знает, какой дипломный спектакль он хочет поставить. И он под одну конкретную роль набирает людей. Допустим, хочет поставить "Бесприданницу", смотрит и думает: "это не то, это тоже не то, а вот эта девочка прям Лариса, а этот мальчик — вылитый Карандышев". А бывает наоборот — сначала мастер набирает людей, а уже потом придумывает, что поставить.

И: Мне казалось, что мастер смотрит на пятнадцать собранных ребят и понимает, что актерами из них станут, дай бог, двое. Оттого и набирает однотипных парней и девчонок. А в итоге он просто выбирает лучший "товар" из оставшихся.

А: Да, такое может быть. И это происходит довольно часто.

И: В актерской стезе часто слышно о том, что у актера случился инфаркт или инсульт. Я бы даже сказал, что такое происходит куда чаще, чем в других профессиях. С чем ты это связываешь?

А: Связываю с тем, что актерское искусство заставляет нас проникаться ролями и требует постоянного переживания. Плюс вечная учеба и работа всегда ведутся на износ. Это сильно выматывает.

И: Ты сталкивалась с тем, что эмоционально не справлялась?

А: Да, прямо сейчас. Это был сложный месяц. Такое происходит периодами: нет желания, нет сил работать. Ты на грани, и либо даешь себе время перезагрузиться, либо сдаешься.

И: Перед твоими глазами уже были те, кто решил сдаться?

А: Скажу так: в начале обучения нас было больше. Сначала я не понимала, зачем нужно набирать такие большие курсы, но теперь окончательно стало понятно, что люди уходят. Набор больших курсов вполне рационален.

И: Сколько вас было и сколько осталось?

А: 19, осталось 12.

И: Зарплаты, актеры получают либо крайне много, либо крайне мало. Ты готова получать мало?

А: Готова. Невозможно идти в актерское и думать, что будешь зарабатывать много. Я лично не знаю актеров, которые зарабатывали бы только на основном ремесле.

И: То есть без финансовой поддержки извне не стоит начинать? Ты идешь на неоправданный риск, понимая, что без поддержки спонсоров или родителей, скорее всего, ничего не выйдет.

А: Пробовать все равно нужно, но подушка безопасности должна быть.

И: За что ты благодарна О. А. Агаповой, своему мастеру?

А: Она находит рычаги давления и помощи, чтобы получить максимальный результат. Она заслуженный артист Российской Федерации, и ты не можешь не чувствовать её богатый багаж знаний.

И: Мне ничего не остаётся, кроме как пожелать тебе успехов. Желаю постичь новые карьерные горизонты и остаться верной самой себе, спасибо.

А: И тебе спасибо!