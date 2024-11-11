"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября состоялось открытие нового творческого пространства "ЗИМ галерея" по адресу ул. Ново-Садовая, 106, к155. Ознаменовалось открытие проведением выставки "Жить.Строить.Шить", а главным художником выступил Александр Браулов. Работы представляют из себя вышивку архитектурных зданий в стиле архитектурного авангарда. Александр рассказал о своих работах, останавливаясь на каждой из них и комментируя то, что он пытался отобразить в своей работе. Браулов признался честно, работает он с изображениями зданий, а не приезжает самостоятельно. Не хватает времени, чтобы "сшить" с натуры. В коллекции существуют работы, которые были вышиты за 30 минут, а самую большую — за шесть часов.

Во время экскурсии по своим работам художник ответил на несколько вопросов интересующихся посетителей:

— Я заметила, что в ваших работах есть все стежки для вышивки кроме одного — не вижу крестика, где он?

— Я не люблю крестик. А также, если вы заметили, здесь нет пялица. Я делаю эскиз на плотной бумаге, подкладываю ткань и, уже вышивая на бумаге, получаю работу в зеркальном отражении.

— Почему некоторые работы вышиты на темном фоне, а другие на светлом? В этом есть какая-то символика?

— Нет, это абсолютная случайность. Так получилось, иногда зависит от ниток. Какие были под рукой, такой и выбирался фон, для контраста.

— А где можно посмотреть ваши работы? Вдруг я захочу повторить вашу работу

— В социальных сетях. Я на самом деле ленивый человек, не так часто веду. Для меня вышивка — хобби, я по профессии маркетолог, и занимаюсь вышивкой только в свободное время.

Финалом мероприятия стала новость о том, что работа Александра "Фабрика-кухня" была разыграна на аукционе, и куплена за 50 тыс. рублей. После Александр провел автограф-сессию, а также дал ещё несколько комментариев.

— Как к вам пришла идея создать эту выставку, какую идею она несет для общества?

— Это уже не первая выставка, где были представлены мои работы. Мы с женой увлеклись историей авангарда во время проекта "52 factory", в то время даже не было учебных пособий про архитектурный авангард. В чем заключалась идея: канцелярский набор включал в себя несколько предметов, и каждый из таких элементов был похож на конкретный предмет реальной архитектуры. Например, держатель для скотча — это отсылка к круглой бане.

Во время одной из выставок архитектурных работ кто-то из посетителей сказал, что в этом нет ничего интересного, панелька есть панелька. Нас это задело, и я подумал, что этого мало. Нужно как-то пропагандировать архитектуру авангарда, и вот, я решил начать вышивать подобные картины.

— Почему вы дали такое название выставки "Жить.Строить.Шить"?

— Есть своя концепция. Взаимосвязано с галерей ЗИМ, здесь идёт стройка, как раз строить. Жить в новых домах, и относить себя к уличной жизни. А шить, как подобный вид изображения архитектуры. Я сторонник того, что при постановке вопроса "А что хотел сказать художник?". Отвечу, что он ничего не хотел сказать. Для кого-то это тряпочка с нитками, для кого-то это восхищение. Это огромное пространство, чтобы размышлять самостоятельно.

— Как вы располагали свои работы? Какие взаимосвязи есть между работами?

— Никаких. Работы разбиты тематически только по городам, и то, как они расположены, не имеет никакого скрытого значения.

— 31 октября была продана одна из ваших работ "Фабрика-кухня". Скажите, пожалуйста, в какую стоимость вы оцениваете свои работы?

— Работы из этой серии стоят 50 тысяч. Все зависит от детализации работы. Чем больше времени занимает вышивка и её проработка, тем дороже она стоит.

Также во время разговора с Александром свои комментарии дала коммерческий директор галереи Мария Иванова.

— Вы упомянули, что в новом пространстве ждёте молодых и амбициозных авторов, чтобы они получали новые перспективы. Какие направления вы бы хотели видеть в этом пространстве?

— Любые направления, на самом деле я за любые проявления творческих фактур: скульптура, предметный дизайн, картины. Неважно, какого возраста будет художник. Здесь важно, чтобы творческое проявление было серьёзным, чтобы человек был готов явить их обществу. Работы должны жить, а не храниться у художника дома. Старт здесь даст ему возможность развиваться дальше. Нам хотелось бы смотреть на глубину техник, которые использует художник.

— Почему именно такое название у выставки?

— Название родилось не сразу. Одним из вариантов, который активно обсуждался, был "Живая ткань города", но мы отказались из-за появления канцеляризма. Оно родилось спонтанно: слово "строить" имеет много коннотаций: строить семью, жизнь, отношения. Слово "жить" — это живая история, если бы эти здания бы просто рисовали, то такого эффекта не было бы. Вышивка — это тепло рук, торшер, какой-то плед, создается уют от очага.

— Сергей Баландин упомянул, что искусство элитарно, хотя по идее искусство должно волновать публику и быть общедоступным. Хотя стоит отметить, что работы живут в коллекциях, что по своей сути делает их опять элитарными, образуя парадокс. Как вы считаете, является ли это проблемой?

— Я не считаю это проблемой, на самом деле огромное количество коллекционеров выставляют свои работы на все выставки. Да, есть некоторый процент людей, который не дает свои работы, но большинство коллекционеров спокойно дают право на свои работы. Коллекции нужны для того, чтобы о работах помнили, и дальше жили в общественных пространствах.

Выставка оставила после себя невероятные впечатления, некоторые гости участвовали в интерактиве, где им представилась возможность почувствовать себя художником, и вышить картину своими руками.