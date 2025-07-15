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В Казани запущен сервис временной занятости "Авито Подработка"

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Авито Подработка продолжает расширять географию, сервис уже доступен в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, а теперь заработал и в Казани. Запуск в столице Татарстана обусловлен растущим спросом на гибкие форматы занятости: по данным исследования платформы, жители республики стали на 31% чаще интересоваться подработкой. В среднем жители республики могут зарабатывать на подработке от 40 000 до 80 000 руб/мес.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"Гибкие форматы занятости становятся все популярнее, и это закономерно. Для 76% жителей Казани подработка — это прежде всего способ наращивать совокупный ежемесячный доход, для 32% — возможность накопить на крупные покупки, а 22% рассматривают ее как шанс получить новые навыки. Платформы временной занятости отвечают этим запросам: они помогают бизнесу оперативно решать задачи, а исполнителям — находить дополнительные источники заработка, совмещая подработку с основной деятельностью", — отмечает Сергей Яськин, директор Авито Подработки.

Компании и заказчики все чаще обращаются к помощи временных исполнителей. Согласно исследованию платформы, 70% респондентов из крупного бизнеса уже привлекали временный персонал, а 67% компаний планируют сделать это в 2025 году.

Актуальность временной занятости подтверждается не только цифрами, но и исследованием поведения пользователей. По результатам опроса Авито Подработки, 47% жителей Казани берут подработку. Наиболее востребованы сферы производства, промышленности, IT, телекома и онлайн-торговли. При этом 44% казанцев подрабатывают ежедневно или каждую неделю, а подработка в среднем приносит жителям Казани 23% от ежемесячного дохода.

По итогам первого полугодия 2025 года интерес исполнителей к подработке в Приволжском ФО вырос на 23%. В среднем жители зарабатывают на подработке от 35 000 до 60 000 руб/мес, что в среднем на 21% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего на подработку в Приволжье требуются курьеры (количество вакансий увеличилось на 44% по сравнению с прошлым годом), водители такси (+22%), а также водители-экспедиторы (+197%). Востребованы водители грузового транспорта. Среди рабочих и линейных профессий в подработке востребованы уборщики, грузчики, разнорабочие и охранники.

Среди самих исполнителей в Приволжье чаще всего выбирают подработку, комплектовщиком, упаковщиком, разнорабочим или уборщиком.

Новый сервис "Авито Подработка" интегрирован с мобильным приложением "Авито", обновленным до последней версии. Предложения можно найти через мини-меню под поисковой строкой на главной странице, а также в разделе "Подработка" в выпадающем меню фильтров.

"Сервис помогает бизнес-заказчикам, среди которых известные крупные ритейлеры, оперативно привлекать временных исполнителей для срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями. Они могут выбрать смену в удобное для себя время и в наиболее комфортной локации, пройти идентификацию, ознакомиться с правилами заказчика, выполнить смену и получить оплату. Длительность смен — от 4 до 12 часов в день, а оплата поступает в течение 1–2 дней после подтверждения заказчиком завершения смены", — отметил Тарас Мисковец, директор по продукту Авито Подработки.

На платформе представлены смены от различных бизнес-заказчиков, среди которых крупные ритейлеры.

"Спрос на временную занятость в ритейле растет из-за специфики отрасли: неравномерное распределение потребности в персонале в разные дни и сезоны требует гибкого подхода к найму. Чтобы справиться с этими вызовами, мы прогнозируем нагрузку и составляем адаптивные графики. Мы ожидаем рост спроса на подработку с обеих сторон и в 2025 г. — люди все чаще хотят сами управлять графиком и иметь несколько источников дохода", — сказала Екатерина Недельчо, директор департамента по привлечению и подбору персонала "Ашан Ритейл Россия". 

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В России и мире

В Казани запущен сервис временной занятости "Авито Подработка"

<a href="https://www.avito.ru/all/podrabotka?f=ASgCAgECAUWs3BUReyJmcm9tIjowLCJ0byI6MH0" target="_blank">Авито Подработка</a> продолжает расширять географию, сервис уже доступен в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, а теперь заработал и в Казани. Запуск в столице Татарстана обусловлен растущим спросом на гибкие форматы занятости: по данным исследования платформы, жители республики стали на 31% чаще интересоваться подработкой. В среднем жители республики могут зарабатывать на подработке от 40 000 до 80 000 руб/мес.

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