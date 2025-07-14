В Самаре идет работа над новым муралом

Эскиз, по которому ведутся работы, называется "Самарский модерн". Он включает в себя сразу три исторически важных объекта: особняк доктора Эриха Эрна на улице Чапаевской, 165, особняк Исая Либерфорта на улице Чапаевской, 110 и усадьбу Зеленко на улице Самарской, 179.