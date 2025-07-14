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Ольга Сорокина: внедрение цифрового рубля повысит прозрачность, оптимизирует расходы и улучшит клиентский путь в страховании

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Для страховщиков внедрение цифрового рубля открывает большие перспективы, позволит формировать новые клиентские пути и снизит операционные расходы. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе выступления на секции "Пилотирование цифрового рубля. Что дальше?" Финансового конгресса Банка России.

Фото: предоставлено ВСК

ВСК активно поддерживает внедрение цифрового рубля. Эта инновация позволит создавать новые клиентские пути. Компания ценит инициативы регулятора, направленные на внедрение новых платежных инструментов, таких как СБП и Цифровой рубль, а также единый QR-код, объединивший в себе клиентский путь обеих технологий. Бизнесу интересно развивать разные способы применения и продвижения цифрового рубля по аналогии с СБП.

На этапе тестирования действует лимит по сумме платежа 5 тыс. рублей, поэтому Страховой Дом ВСК с 2023 года участвует в пилотировании с коробочными продуктами ДМС и каско, которые удовлетворяют этому требованию. При тестировании технологии оплаты цифровым рублем в разных каналах продаж удалось получить подтверждение эффективности нового платежного инструмента. Для цифрового рубля бизнесу необходимы различные методики, которые позволят направить пользователя на приоритетный для компании клиентский путь. К ним относятся практики, которые применялись для популяризации СБП — это и мероприятия в офлайн точках продаж (когда покупателю предлагается провести транзакцию выгодным и простым способом), и продвижение нового способа оплаты в цифровом канале продаж.

"Внедрение цифрового рубля — перспективный для бизнеса платежный инструмент. Самое очевидное — это стоимость транзакций, которые более выгодны, чем СБП. В перспективе мы рассчитываем на цифровой рубль в процессах B2B взаимодействия, бюджетном процессе, особенно в направлении государственных закупок. Мы хотели бы принять участие в проработке эксперимента по B2B платежам с использованием цифрового рубля, готовы делиться собственным опытом, предложить релевантные кейсы и продемонстрировать проблематику в области дебиторской задолженности, которая сейчас присутствует в данных процессах. А также мы надеемся, что Банк России рассмотрит возможность регулирования тарифов по B2C операциям, так как это позволит незамедлительно рассмотреть возможность перевода страховых выплат клиентам с использованием новой формы денег — цифрового рубля", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК. 

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В России и мире

Ольга Сорокина: внедрение цифрового рубля повысит прозрачность, оптимизирует расходы и улучшит клиентский путь в страховании

Для страховщиков внедрение цифрового рубля открывает большие перспективы, позволит формировать новые клиентские пути и снизит операционные расходы. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе выступления на секции "Пилотирование цифрового рубля. Что дальше?" Финансового конгресса Банка России.

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