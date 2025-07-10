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В помощь бизнесу: Авито запустил новый аналитический инструмент для продавцов

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Авито запустил раздел с аналитикой популярных поисковых запросов покупателей. Это бесплатный инструмент, который помогает оценить потенциальный спрос на товар. Таким образом, благодаря ему начинающие продавцы могут подобрать актуальный ассортимент, а опытные — оценить потенциал площадки для масштабирования бизнеса.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В разделе можно посмотреть статистику по просмотрам, контактам, количеству продавцов, объявлений и данным по средней цене на сегодня, отследить конверсию из просмотра в контакт или настроить параметры по конкретному слову, учитывая в том числе дату, категорию и регион. Более того, инструмент предоставляет статистику покупательских запросов и трендов за последние 7/30 дней (в рамках данных за 2025 год), чтобы продавец на основании этих данных мог принять решение о старте или масштабировании бизнеса на Авито.

"Нашу платформу признали номером один для старта бизнеса, и мы хотим помочь продавцам понимать спрос на Авито. Мы даем хорошую возможность — до финансовых вложений оценить спрос на конкретный товар и корректно сформировать товарную линейку. С помощью нашего инструмента продавцы могут не просто посмотреть частотность запросов, но и оценить тренды, сезонность и множество других параметров от среднего чека до числа просмотров объявления", — поясняет Сергей Хакимов, директор по продукту вертикали Товары в Авито.

Инструмент доступен пользователям на отдельной вкладке внутри платформы абсолютно бесплатно и дает возможность посмотреть, какие именно товары ищут покупатели на площадке. Для этого не обязательно иметь личный кабинет, доступ открыт для всех. Сейчас раздел с аналитикой запускается в тестовом формате и может быть доступен не всем, общий доступ будет готов в ближайшие месяцы.

Таким образом инструмент позволяет опытным продавцам следить за трендами и выкладывать больше товаров в сезон, а новичкам — оценить спрос на свой товар, который уже продается на других площадках, и попробовать продажи на Авито. 

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В России и мире

В помощь бизнесу: Авито запустил новый аналитический инструмент для продавцов

Авито <a href="https://www.avito.ru/general/assortment-on-avito/" target="_blank">запустил</a> раздел с аналитикой популярных поисковых запросов покупателей. Это бесплатный инструмент, который помогает оценить потенциальный спрос на товар. Таким образом, благодаря ему начинающие продавцы могут подобрать актуальный ассортимент, а опытные — оценить потенциал площадки для масштабирования бизнеса.

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