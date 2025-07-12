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Авито Работа собрала хорошие истории о людях, нашедших свое место

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Сервис по поиску работы и сотрудников Авито Работа запустил проект "Когда ты нашел своё место, это заметно". В нём бренд собрал вдохновляющие истории людей, нашедших своё призвание — от учителей, пожарных и врачей до машинистов поездов и продавцов-консультантов. Проект призван подчеркнуть социальную значимость различных профессий и продемонстрировать простую истину: когда твоё дело приносит тебе настоящее удовлетворение, это напрямую влияет на качество всей жизни.

Первый этап проекта прошёл в соцсетях. Блогеры, ведущие страницы о своей работе, поделились роликами под официальный трек проекта — "К окраинам" певицы Рушаны. В видео лидеры мнений показали, как выглядит их повседневная жизнь после того, как они успешно нашли "своё место" — автомехаником, тренером по плаванию, моряком, офисным сотрудником на удалёнке и представителями других профессий.

Помимо роликов, блогеры-участники кампании поделились полными историями о том, как им удалось найти своё призвание. Все материалы авторы проекта собрали на специальной странице — Доске почёта Авито Работы. Среди историй — рассказы о том, как:

  • Максим Исаев решил продолжить дело своего отца — пожарного с 13-летним стажем;
  • инженер-механик Александр Жук устроился работать на контейнеровозы, благодаря чему пересек все океаны кроме Ледовитого, и побывал в 50 странах;
  • тренер по плаванию Иван Матюшов составил авторскую методику обучения и открыл собственные школы, в которых делится с детьми и взрослыми любовью к воде;
  • продавец-консультант по совету мамы нашел работу во "ВкусВилле" и помогает людям питаться более здорово и вкусно;
  • Юлия Сычева прошла путь от школы блинопечения до должности управляющей ресторанами "Теремок";
  • менеджер по сбору заказов в "Азбуке Вкуса" искала подработку на лето — но осталась работать в компании, чтобы дарить людям заботу с каждой доставкой;
  • машинист электровоза Алексей Мальшаков по стопам брата пришел в РЖД, и спустя годы занял второе место среди лучших машинистов России.

Читатели, вдохновившиеся той или иной историей с сайта, могут нажать на кнопку "Похожие вакансии на Авито" и перейти на страницу с предложениями аналогичных позиций от работодателей платформы. Кроме инфлюенсеров, к проекту присоединились крупные бренды-партнёры — ВкусВилл, Азбука Вкуса, Теремок, РЖД и другие, — которые также поделились историями своих сотрудников.

Приём новых материалов на Доску почёта продолжается. На странице проекта организаторы предлагают всем желающим отправить истории о том, как они исполнили мечту, обрели себя, помогли другому или нашли любовь благодаря работе. Лучшие материалы будут опубликованы на сайте, а их авторы получат возможность выиграть ценные призы: смартфон Samsung Galaxy S25, умные часы Samsung Galaxy Watch 6 или беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Сбор заявок продлится до 27 июля включительно. Полные правила конкурса можно изучить на странице проекта.

А для пользователей, которые ещё не обрели своё призвание, на лендинге размещена кнопка "Найти своё место". При переходе по ней участники попадают на сервис Авито Работа с актуальными вакансиями для специалистов различных профессий.

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