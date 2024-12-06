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Авито Работа предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего?

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Авито Работа запускает интерактивный проект "Авито Работа 2050", который позволяет пользователям совершить виртуальное путешествие во времени и увидеть, как может выглядеть процесс найма в 2050 году. Посетители могут познакомиться с футуристическими инструментами рекрутинга, предложить собственные идеи для трансформации HR-индустрии и даже выиграть ценные призы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Как сообщает пресс-служба платформы, на специальном сайте организаторы разработали интерактивный "портал" с возможностью переключения между 2024 и 2050 годами. Пользователи могут увидеть, как трансформируются привычные инструменты найма: от современных решений, используемых уже сегодня, до возможных технологий будущего.

В условиях дефицита кадров, ужесточающейся конкуренции за таланты и необходимости ускорения процессов найма сервисы по поиску сотрудников активно внедряют новые технологии. Их цель — улучшить подбор сотрудников, повысить точность совпадения кандидатов и работодателей, сделать наём быстрее и эффективнее.

Вероятно, в 2050 году авторекрутеры с использованием искусственного интеллекта будут анализировать тысячи резюме за секунды, а ИИ-фильтры смогут подбирать сотрудников, идеально совместимых с командой. Появится "НейроАналитик 7.0" для мгновенного анализа рынка труда, и AR-коучи, которые обучат HR-специалистов эффективной работе с кандидатами в симулированной среде. А с помощью голографических бренд-порталов в будущем соискатели смогут "пройтись" по виртуальному офису, пообщаться с сотрудниками и оценить корпоративную культуру компании.

При переходе в режим 2024 года пользователи могут увидеть технологичные инструменты, которые помогают решить задачи HR-специалистов уже сегодня. Например, чтобы погрузить кандидата в ценности и культуру компании, не обязательно использовать голографические порталы: на Авито Работе работодатели могут оформить персональный профиль компании, добавляя фирменный стиль и фотографии рабочего пространства, чтобы транслировать кандидатам атмосферу и условия работы в компании.

Для тех, кому необходимо отобрать специалистов с определённым опытом или уровнем квалификации, будет полезен фильтр "отклики только с резюме". Так работодатель может сразу получить информацию об образовании, стаже и предыдущих местах работы соискателя, что упрощает отбор. А ассистент Авито Работы и чат-бот возьмут на себя уточнение деталей: они зададут кандидату все необходимые вопросы, чтобы HR-специалист смог сэкономить время для решения важных задач.

Анализировать успехи и корректировать подход помогает раздел "Статистика", где можно увидеть данные о просмотрах, откликах и расходах на продвижение. А ещё доступен бесплатный Индекс рынка труда — этот аналитический инструмент показывает ситуацию в выбранном регионе, включая уровень конкуренции, соотношение спроса и предложения, а также средние зарплаты и количество вакансий.

Для компаний, которые регулярно нанимают сотрудников в условиях дефицита кадров, особенно важна помощь экспертов рынка. Если ежемесячно работодателю требуется более пяти новых сотрудников, персональный менеджер помогает настроить процесс найма: от грамотного распределения бюджетов до работы с инструментами платформы.

Кроме того, в рамках проекта запущен конкурс. Участники могут предложить собственную концепцию инструмента для найма будущего, которая сделает работу рекрутеров эффективнее. Авторы самых оригинальных и перспективных идей получат возможность выиграть ценные призы, включая MacBook Air и AirPods Max. Победители будут определены путём голосования в официальном Telegram-канале Авито Работы.

Ещё одна функция "Авито Работы 2050" — генератор карьерных предсказаний, который поможет HR-специалистов взглянуть в ближайшее будущее. На версии сайта 2024 года пользователи могут создать открытку с футуристичным дизайном и персональным предсказанием о развитии карьеры. Готовыми предсказаниями можно делиться с друзьями через социальные сети и мессенджеры.

Как принять участие в конкурсе

Чтобы стать частью проекта, необходимо:

1. Посетить сайт проекта "Авито Работа 2050";

2. Исследовать инструменты будущего и сравнить их с современными аналогами;

3. Предложить свою идею инновационного HR-инструмента;

4. Подписаться на Telegram-канал Авито Работы, чтобы следить за результатами голосования.

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Авито Работа предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего?

Авито Работа запускает интерактивный проект <a href="https://2050-jobs.avito.com/" target="_blank">"Авито Работа 2050"</a>, который позволяет пользователям совершить виртуальное путешествие во времени и увидеть, как может выглядеть процесс найма в 2050 году. Посетители могут познакомиться с футуристическими инструментами рекрутинга, предложить собственные идеи для трансформации HR-индустрии и даже выиграть ценные призы.

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