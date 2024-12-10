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На Авито появилась новая опция бесплатной доставки товаров из-за рубежа

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Авито в тестовом режиме запустил доставку товаров из-за рубежа — пока российским покупателям будут доступны товары из Китая. С новой опцией у пользователей Авито будет возможность заказывать оригинальные товары от известных брендов, в том числе те модели и коллекции, которые не представлены в России.

Как сообщили в пресс-службе компании, продавцы, осуществляющие доставку, будут отмечены значком "Товары из-за рубежа". Заказы будут доставлены покупателям бесплатно Почтой России. В ассортименте партнеров около 200 тысяч предложений, среди них: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, инструменты и другое.

Продавцы, отмеченные значком "Товары из-за рубежа" обеспечат доставку заказов, а также возьмут на себя все вопросы, связанные с таможней. При этом оформление заказа будет производиться как привыкли пользователи — через Авито Доставку, и на заказы из-за рубежа будет распространять опция "Безопасной сделки" с заморозкой средств до момента получения товара.

Как заказать товар из-за рубежа через Авито?

Чтобы оформить заказ, пользователю достаточно в профиле продавца, отмеченного значком "Товары из-за рубежа", выбрать понравившийся товар и нажать кнопку "Купить с доставкой". После этого покупателю нужно подтвердить адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Логистикой и таможенным оформлением полностью будет заниматься продавец, шаги оформления могут отличаться в зависимости от партнера. Продавец сервиса поможет определить нужный размер одежды или обуви, а также ответит на все вопросы покупателей, чтобы сделать процесс заказа максимально удобным для пользователей. Средний срок доставки товара составит около двух-трех недель. После поступления заказа в отделение Почты России пользователь получит уведомление.

"На рынке уже существуют опции заказа товаров из-за рубежа, в частности с китайских платформ, например, продающих брендовые кроссовки. Для нас подключение к Авито Доставке трансграничных продавцов означает наполнение платформы дополнительным ассортиментом, востребованным у наших пользователей, и ещё большее расширение опций выбора: между новым и б/у, самовывозом и покупкой с доставкой. Для нас важно, чтобы этот ассортимент был доступен по привлекательной цене, а оригинальность товаров была подтверждена. Уникальность кроссбордера от Авито в сохранении прямого диалога продавца с покупателем, в возможности быть на связи на всех этапах сделки и уточнить все вопросы еще до ее заключения. Для тестового периода мы тщательно отобрали партнеров, которые готовы обеспечить высокий уровень сервиса и качество товара, а также быструю и бесплатную доставку. На каждом этапе сделки Авито будет знать, где находится товар, и в случае возникновения вопросов и сложностей будет на связи для оперативной помощи покупателю", — отмечают в Авито.

После окончания пилотного этапа Авито примет решение о масштабировании проекта и его дальнейшей эволюции, а также добавлении новых зарубежных направлений и партнеров, в том числе логистических служб, обеспечивающих доставку товаров.

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