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Yandex B2B Tech и "Балтика" расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий

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Yandex B2B Tech, подразделение Яндекса, развивающее технологии для корпоративного сектора, и пивоваренная компания "Балтика" договорились о расширении сотрудничества. "Балтика" уже начала использовать для своих задач сервисы Яндекса для бизнеса — в частности, на онлайн-офис Яндекс 360 для бизнеса перешло более 70% сотрудников. В дальнейшем компании углубят интеграцию и будут совместно искать новые способы использования технологий Яндекса для решения операционных задач. Yandex B2B Tech поможет "Балтике" с внедрением цифровых продуктов и организует обучение сотрудников.

"Сотрудничество с Yandex B2B Tech — важный шаг на пути выстраивания эффективного взаимодействия с цифровыми экосистемами, которое окажет позитивное влияние на весь отечественный рынок потребительских товаров. Вместе с Яндексом мы на практике демонстрируем, что с помощью современных отечественных технологий можно решать самые разные задачи, от поиска новых форматов продвижения продукции до всестороннего изучения интересов потребителей", — говорит Екатерина Потокина, директор по маркетингу компании "Балтика".

"Яндекс накопил значительный опыт работы с большими компаниями. Мы хорошо понимаем специфику крупного бизнеса, но на каждом проекте продолжаем погружаться в детали и досконально изучаем потребности партнёра. Мы рассчитываем, что сотрудничество с "Балтикой" даст эффект синергии: компания сможет оптимизировать свои бизнес-процессы, а мы, в свою очередь, получим возможность расширить сферу применения наших технологий, включая искусственный интеллект, и за счёт этого ускорим темпы их развития", — говорит Роман Королёв, коммерческий директор Яндекс 360 для бизнеса.

Помимо Яндекс 360 для бизнеса, "Балтика" уже использует сервисы Yandex Cloud для организации электронного документооборота. В планах компании — перенести на облачную платформу и другие внутренние сервисы: для бухгалтерского учёта, работы с персоналом и управления продажами. Также "Балтика" применяет решения Яндекса для задач доставки и логистики. Специалисты двух компаний разработали сервис автоматической маршрутизации и сервис для отслеживания доставок, который используют все участники цепочки поставок, — он позволяет оперативно реагировать на логистические сбои на последней миле.

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