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Легкая рука: история молодой медсестры

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Глядя на специалистов сферы медицины, можно восхититься их способностью сохранять холодный рассудок даже в критических ситуациях: их глаза выражают сосредоточенность и непоколебимость, движения — отточенные и легкие. Анне Протасевич не пришлось выбирать будущую профессию, казалось, будто сама профессия выбрала ее. В интервью Анна поделилась своей историей о любви к медицине, которая переросла в дело всей ее жизни.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Расскажи о своём пути становления медицинским работником. Когда ты поняла, что хочешь работать в сфере медицины?

— В детстве я была достаточно болезненным ребёнком и мне доводилось часто иметь дело с представителями медицинских профессий. Поначалу они вызывали у меня страх, я боялась неизвестности, что и заставляло меня уже с ранних лет вдаваться в подробности и задавать множество вопросов касаемо принимаемых мной препаратов и целей различных проводимых исследований. Время шло, и я утратила страх к когда-то ненавистным мне людям в белых халатах. Когда я училась в средней школе, моя мама заболела, у нас не оставалось вариантов, кроме как делать назначенные врачом внутримышечные инъекции в домашних условиях, из всех домочадцев мама выбрала меня, так как моя рука еще не была опробована, а все остальные уже заведомо, исходя из имеющегося опыта, укололи бы в поясницу, что приносит нестерпимую боль и потерю нормальной подвижности на несколько дней. И вот шприц объемом 5 миллилитров в моей дрожащей руке, я пальпирую ягодицу в поисках средней ягодичной мышцы и дальше всё как в тумане. Я смогла. После проделанной процедуры, смотря в глаза мамы и не находя в них боли, я обомлела от счастья. Далее последовали лестные высказывания из разряда "какая лёгкая рука". В дальнейшем инъекции стали даваться мне с меньшими эмоциональными затратами, но окончательно перестать бояться их я смогла только после трудоустройства в больницу.

— Получается, что ты стала интересоваться медициной еще с детства? Где проходило твоё обучение?

— Путь моего обучения достаточно тернист по сравнению с тем, который выбрали мои одноклассники, тоже решившие связать свою жизнь с медициной. В 15 лет, после успешной сдачи общего государственного экзамена, я поступила в медицинский колледж на факультет сестринского дела, мне удалось пройти конкурс на бюджетное место. Первые два года прошли стандартно в зубрежке общеобразовательных предметов и в нежелании ходить на пары, но начиная с третьего года обучения я начала познавать то, что мне действительно было нужно и интересно. Моими любимыми дисциплинами были фармакология, терапия и хирургия. Третий год моего обучения закончился написанием курсовой работы, предметом изучения которой стала Рабическая инфекция, позже я более подробно раскрыла эту тему в выпускной квалификационной работе, которую успешно защитила. Сейчас мне достаточно часто приходится сталкиваться с этой проблемой, очень радует, что люди за последние несколько лет стали внимательнее относиться к своему здоровью и вакцинироваться от бешенства на этапе укуса, а не бить тревогу после появления клинической симптоматики, являющейся точкой невозврата. Закончив колледж и получив аккредитацию по специальности "сестринское дело", я поступила в медицинский университет, прошла переквалификацию и стала аккредитованным специалистом по специальности "операционное дело". На данный момент я работаю во втором централизованном оперблоке и в отделении гнойной хирургии N 17 больницы Пирогова, которое является экстренным.

— Как прошла твоя первая практика? Было ли страшно?

— Мои первые практики базировались на таких учреждениях как самарский областной онкологический диспансер, больница Середавина, больница Пирогова, а также частные медицинские учреждения, такие как Медгард и реабилитационные центры. Большая часть моего обучения в медицинском колледже пришлась на времена COVID-19, который заставил нас повзрослеть раньше, чем предыдущие поколения, и становиться профессионалами непосредственно здесь и сейчас, а не дождаться окончания обучения. На базе моего медицинского колледжа был открыт колл-центр, в которой могли обращаться люди для оказания медицинской помощи. Исходя из ситуации, которую описывает человек, находящийся на другом конце провода, я должна была ориентироваться в своих дальнейших действиях и выбрать верную тактику помощи этому человеку. Самыми запоминающимися были практики, проходившие в условиях стационара, потому что они научили меня многим вещам, таким как постановка внутривенных инъекций, внутривенных инфузий, работа в перевязочный с чистыми и гнойными ранами, коммуникация с пациентами, нахождение индивидуального подхода к людям в зависимости от их возраста, пола и особенностей характера. Пожалуй, можно сказать и про самый нелюбимый этап практики — это работа в детской инфекционной больнице. Зачастую родители в силу своего излишнего беспокойства не дают медицинскому персоналу качественно выполнять свою работу и занимают слишком много времени расспросами и требованиями, не относящимися к медицинскому роду деятельности, не учитывая тот факт, что помимо их детей в отделении лежит ещё немало маленьких пациентов требующих помощи.

— Получается, что ты пошла в эту профессию по призванию?

— Свою профессию я выбрала исходя из моих предпочтений и небольшого жизненного опыта. Будучи ещё маленькой, я интересовалась медициной, мне всегда были интересны рекламы медицинских препаратов, я запоминала их предназначение. Находя у бабушки в аптечке очередной флакон с лекарством, я с лёгкостью могла описать ей область его применения, что её очень умиляло. В моей семье не было людей, имеющих высшее образование, не говоря уже о специалистах медицинской сфере. Помимо всего прочего, в старших классах мне очень нравились такие предметы как химии и биология, которые я в дальнейшем и выбрала для сдачи в ОГЭ.

— Опиши свой рабочий день. Какая атмосфера в больнице?

— Мой рабочий день (смена) может длиться от 8 до 48 часов, так как больница столкнулась с катастрофической нехваткой кадров. Обязанности медицинского персонала разделяются на несколько групп, но по вышеуказанной причине я могу работать за операционную, процедурную, перевязочную медсестер одновременно. Это достаточно тяжело, учитывая количество поступающих в отделение пациентов. Каждый пациент с показаниями для проведения операции проходит несколько стадий. Первая заключается в том, что я должна оформить его в отделении, завести историю болезни, взять добровольное согласие на проведение медицинских вмешательств, далее я выбиваю направления на взятие анализов, которые затем беру. Каждая из перечисленных манипуляций имеет множество нюансов, с которыми важно уметь работать, начиная от заполнения истории, заканчивая работы с венами, которых, как кажется на первый взгляд, вовсе нет. Далее идёт этап подготовки к оперативному вмешательству, в котором я принимаю непосредственное участие (подготовка операционной, соблюдение стерильности, работа с медицинским инструментарием и необходимой аппаратурой).

— Чему ты научилась на новой работе? Какие навыки оказались более полезными?

— Сейчас благодаря моим старшим коллегам я выполняю некоторые операции самостоятельно, чему очень рада и безмерно благодарна своим наставникам, которые неравнодушны к моему стремлению стать профессионалом. Немаловажным является наличие в отделении тяжело больных пациентов, которым в любой момент может стать необходимым проведение реанимационных мероприятий. По моим наблюдениям, ситуации, угрожающие жизни пациентов, зачастую происходят в ночное время суток. Пока что практически ни на одно моём дежурстве в этом году мне не удавалось поспать.

— Возникали ли у тебя сомнения, желание покинуть сферу?

— Нет, у меня никогда не возникало желание уйти из медицины, вот уже на протяжении 6 лет я мелкими шагами движусь к своей конечной мечте. Если говорить честно, мне очень страшно не состояться в своей профессии, ещё ни одно моё увлечение не затягивало меня так, как нынешнее поприще.

— Какие отношения у тебя складываются с пациентами? Нравится ли тебе работать с людьми?

— К пациентам я отношусь спокойно, я не испытываю моральной боли и не взваливаю на себя их переживания. Может показаться, что я черствая, но это и есть наилучшее качество в работе врача, так как оно позволяет трезво оценивать ситуацию, смотреть непосредственно на болезнь, а не на человека, и находить верную тактику. Болезнь в нашем случае является объектом, на котором должно быть сосредоточено всё внимание, а любые жалобы пациента — это наводки, помогающие выяснить непосредственную причину. Но все же я испытываю страх и гиперответственность за свои действия, меня не пугает состояние пациента, меня пугает то, что я, имея возможность помочь, вылечить и облегчить страдания, могу упустить эту возможность. Этот страх мне очень помогает, ведь главным принципом медицины является не навредить!

— Как ты думаешь, стоит ли подрастающему поколению идти в эту сферу?

— Я думаю, что любому человеку, выбирающему эту сферу деятельности сердцем, стоит идти в медицину, потому что здесь важнейшими факторами являются альтруизм и самоотверженность. Зачастую людей, выбравших медицину по иным причинам, видно невооруженным взглядом.

— Чем для тебя является твоя профессия?

— Из выше сказанных мною слов можно понять, что я люблю свою профессию и думаю, что без неё я не была бы личностью, а лишь пустой оболочкой. Моя профессия является моим стержнем, на который постепенно наслаиваются остальные качества, которыми я обладаю. Каждому человеку важно иметь дело, которое он любит, ради которого у него появляются силы вставать по утрам.

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