Как в своем дворе сделать маленький экологический мир, расскажет Анна Смирнова: руководитель отдела содействия внедрения придомового накопления отходов, федеральный эксперт. Автор методических рекомендаций по обращению с отходами для управляющих организации, материалов по экологическому просвещению жителей.

Сам проект стартовал в 2019 году, на весь этот процесс ушло около пяти месяцев, с тех пор служба поддержки раздельного сбора провела 466 консультации, поддерживая актуальную базу изготовителей первогонщиков.

На уровне законодательства Российской Федерации, основываясь на статью 3 закона 89-ФЗ от 24 июня 1998 года. В этой статье написаны приоритеты государственной политики для того, чтобы решить проблему с отходами мы должны максимально использовать исходные материалы, предотвращать образование отходов, сокращать образование отходов и снижать класс опасности отходов в источниках их образования, утилизировать и обезвреживать. Если говорить про практику, то в нацпроекте "Экология" и показатели, которые распределены между субъектами Российской Федерации, которые заключаются в показателях по повторному использованию, раздельному сбору, но этих показателей нет. Все эти показатели начинаются с момента обработки отходов. Региональные власти и операторы направлены на работу с этими показателями, но им не нужно внедрять раздельный сбор, потому что это не поможет им выполнить показатели, которые поставлены на федеральном уровне. В этом как раз таки и заключается проблема на уровне каждого региона, можно инициировать нормативные акты, которые способствовали внедрению раздельного сбора.

Алгоритмы внедрения раздельного накопления отходов (РНО)

Во-первых, запаситесь терпением и поддержкой соседей.

Во-вторых, обратитесь в управляющую организацию в письменной форме. Если управляющий не поддержит инициативу, то убедите его лично или проведите собрание совместно с соседями.

В-третьих, обсудите формат будущего раздельного сбора: где можно расположить раздельный сбор, какие группы отходов будете накапливать, с какими подрядчиками заключите договор.

В- четвертых, периодически напоминайте о себе, после установки контейнеров распространите информацию для жильцов.

Существуют два пути: внедрение раздельного сбора с региональным оператором и без него. Если с региональным оператором, то нужно написать официальную заявку, эту заявку должен написать управляющий организацией, председатель ТСЖ или управляющий УК. При положительном ответе важно подписать дополнительное соглашение к основному договору, в котором будет сказано: количество дополнительных контейнеров, фракция, что именно будет вывозиться, как будет вывозиться, где это будет стоять. Если этого не будет, то региональный оператор в одностороннем порядке в любой момент может что-то поставить или убрать, и вы не сможете на это повлиять.

Вариант без регионального оператора, это законно и легально, потому что отходы бывают разные, твердые коммунальные, за который отвечает региональный оператор и другой тип отходов. Такая организация раздельного накопления может быть как в пределах контейнерной площадки, то есть официальное место сбора отходов, так и вне площадки — нужно подтверждение, что эти отходы являются пятым классом опасности, для этого необходимо сделать протокольное тестирование.

Разница между двухпоточкой и многопоточкой: все региональные операторы стремятся сделать двухпоточный раздельный сбор, когда выделяют из смешенных отходов вторсырье, вторсырье в один контейнер, все остальное в другой.

Внедрение системы раздельного сбора отходов требует согласованных усилий со стороны властей, управляющих организаций, жителей и операторов. Такой подход поможет сократить затраты на обработку мусора, уменьшить негативное влияние на окружающую среду и сделать экологическую среду чище и здоровее для всех жителей.