Даем "Слово Победителям": новые истории Героев ВОВ

Социальный проект "Слово Победителям" — результат совместной работы онлайн-журнала "ВыИскали", Страхового Дома ВСК, журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран". Сейчас в нем собрано более 60 рассказов участников Великой Отечественной войны. Каждая история — уникальный взгляд на самый значительный народный подвиг и самую большую трагедию ХХ века. Сохранить голос автора — главная задача, которую ставят перед собой авторы проекта. Воспоминания очевидцев бережно собираются и дополняются историческими документами, фотографиями, наглядными маршрутами.

Ни одну из этих историй нельзя найти в учебниках, при этом каждый эпизод может лечь в основу фильма или стать сюжетом книги. Проект "Слово Победителям" — это стремление сохранить в истории память о событиях и героях, которые не должны быть забыты.

"Хранить память о событиях Великой Отечественной войны и передавать ее будущим поколениям — священный долг новых поколений. "Слово Победителям" — это вклад ВСК в сохранение наследия нашей Родины. Проект с десятками неизвестных историй участников войны, о которых не прочитаешь в книгах, увековечит память и воспоминания ветеранов. Мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир", — отметил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.