16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Даем "Слово Победителям": новые истории Героев ВОВ

Читали: 7

Страховой Дом ВСК обновил специальный проект народной памяти "Слово Победителям". Ко Дню Победы галерея героев традиционно пополнилась новыми историями очевидцев ВОВ — ветеранов, узников концлагерей и тружеников тыла.

Социальный проект "Слово Победителям" — результат совместной работы онлайн-журнала "ВыИскали", Страхового Дома ВСК, журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран". Сейчас в нем собрано более 60 рассказов участников Великой Отечественной войны. Каждая история — уникальный взгляд на самый значительный народный подвиг и самую большую трагедию ХХ века. Сохранить голос автора — главная задача, которую ставят перед собой авторы проекта. Воспоминания очевидцев бережно собираются и дополняются историческими документами, фотографиями, наглядными маршрутами.

Ни одну из этих историй нельзя найти в учебниках, при этом каждый эпизод может лечь в основу фильма или стать сюжетом книги. Проект "Слово Победителям" — это стремление сохранить в истории память о событиях и героях, которые не должны быть забыты.

"Хранить память о событиях Великой Отечественной войны и передавать ее будущим поколениям — священный долг новых поколений. "Слово Победителям" — это вклад ВСК в сохранение наследия нашей Родины. Проект с десятками неизвестных историй участников войны, о которых не прочитаешь в книгах, увековечит память и воспоминания ветеранов. Мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир", — отметил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

В России и мире

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В пятницу, 19 апреля, в Самаре на площадке ПГУТИ состоялся круглый стол "Корпоративное волонтерство как двигатель устойчивого развития. Традиции и новеллы". Мероприятие организовало представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала Волга Ньюс.

ЛДПР выступает за ограничения для микрофинансовых организаций и коллекторов

В современном мире практически не осталось людей, которые бы не сталкивались с кредитами. Часто человек, взявший кредит, оказывается в долговой яме, начинается непрерывное выплачивание долгов. К этому еще добавляются угрозы от "черных" коллекторов.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Люди

Кошелек

В поселок Рубежный Куйбышевского района Самары направят дополнительный транспорт

Маршрут общественного транспорта № 63 "Автостанция Аврора — Совхоз Рубежное" и № 36 "Хлебная площадь — Совхоз Рубежное" пополнится новыми автобусами, который поможет увеличить стабильность перевозок.

Как выбрать кухонный миксер в 2023 году?

Любите печь торты, блины и другую выпечку? Тогда без миксера не обойтись. Но как же выбрать данный электроприбор, на какие характеристики нужно обращать внимание? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру Сергей Геннадьевич Котов.

Здоровье

В селе Новое Якушкино Самарской области оснастили врачебный кабинет новым оборудованием

Теперь все местные жители будут получать квалифицированное лечение и консультацию в современных условиях. В офисе прошел капитальный ремонт, установка высокотехнического оборудования, а также поступил в распоряжение новый санитарный автомобиль.

Мой дом

Он и она