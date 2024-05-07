ВСК защитила здоровье сотрудников АО "ОРЭС-Владимирская область"

Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, застрахован 131 сотрудник. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Размер страховой премии составил 3 млн руб.

АО "ОРЭС-Владимирская область" обеспечивает услуги по передаче электроэнергии; содержание электрических сетей (капитальный ремонт, текущий ремонт, эксплуатация), а также оказывает услуги по диспетчерскому управлению и оперативному переключению в подведомственных электрических сетях.