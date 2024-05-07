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ВСК защитила здоровье сотрудников АО "ОРЭС-Владимирская область"

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Владимирский филиал Страхового Дома ВСК защитил здоровье сотрудников АО "Владимирская областная электросетевая компания" полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).

Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, застрахован 131 сотрудник. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Размер страховой премии составил 3 млн руб.

АО "ОРЭС-Владимирская область" обеспечивает услуги по передаче электроэнергии; содержание электрических сетей (капитальный ремонт, текущий ремонт, эксплуатация), а также оказывает услуги по диспетчерскому управлению и оперативному переключению в подведомственных электрических сетях.

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