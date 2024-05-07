Т1 Интеграция и Т1 Cloud были отмечены премией Team Awards

Т1 Интеграция представила проект образовательного интенсива "Марафон знаний и навыков" в номинации "Команда года". Перед интегратором стояла задача создать прочную модель эффективного поведения сотрудников, а также усилить развитие основных корпоративных компетенций: проактивность, фокус на качество, ответственность за результат, работа в команде и адаптивность. По итогам 5-недельного HR-марафона 852 сотрудника приняли участие в инициативе, 121 руководитель провёл онлайн- и офлайн-встречи, было опубликовано 126 постов во внутренних каналах коммуникации.

Т1 Cloud представил проект "Как мы собрали эффективную команду и запустили импортонезависимую облачную платформу" в номинации "Прорыв года". Благодаря реализации проекта компании удалось полностью автоматизировать процесс управления облачными ресурсами на стороне клиента; сократить сроки выдачи новых облачных ресурсов клиентам в 3 раза; нарастить объем выручки в два раза.

"Люди, их экспертиза и навыки — главная ценность в Холдинге Т1 и компаниях, входящих в его состав. Успех любого проекта зависит от грамотно выстроенной и эффективной работы коллектива. Мы признательны, что наши усилия в этом направлении были отмечены профессиональным жюри премии Team Awards. Мы планируем и дальше проводить различные форматы развития ключевых компетенций и экспертизы наших специалистов для решения задач рынка и на благо ИТ-отрасли страны", — отметила Екатерина Мелентьева, директор по персоналу Т1 Интеграция.

Премия Team Awards присуждается проектам, задача которых — повысить уровень компаний в поиске, мотивации и управлении людьми. Цель организаторов — выявить самые эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд.