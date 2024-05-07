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Люблю кино в начале мая: Wink.ru представляет премьеры месяца

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Психологические триллеры и победители престижных кинофестивалей, мелодрамы и криминальные детективы, романтика и мультфильмы — онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) предлагает подобрать сериал или фильм по настроению на все майские праздники и вечера.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Уже в самом начале мая в Wink.ru можно будет посмотреть две яркие премьеры. В линейке Wink Originals выйдет психологический триллер "Я знаю, кто тебя убил" (18+) с Александром Яценко, Юлией Снигирь, Михаилом Тройником и Евгенией Симоновой в главных ролях. В первый день месяца станут доступны четыре серии проекта, а продолжение сюжетного твиста, завершающего четвертый эпизод, станет известно 8 мая, когда выйдет вторая половина сериала. По сюжету в московском цирке похищают трехлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп — им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека.

За романтическое настроение отвечает кино "Фрау" (18+), цифровая премьера которого состоится 1 мая. Фильм завоевал престижные награды фестиваля актуального российского кино "Маяк" в 2023 году. Ваня (Вадик Королев) — странноватый парень, продавец в магазине "Охотник и рыболов", Кристина (Елизавета Янковская) — балерина в Пермском театре оперы и балета. Два одиночества потянулись друг к другу: ради эксперимента Кристина позволяет рыцарю Ване назначить ее своей прекрасной дамой. Зрителям предстоит узнать, что же получится в результате этого странного, но по-своему обаятельного союза.

Будут в майские праздники и зарубежные новинки. 9 мая состоится цифровая премьера криминального триллера "Хитмен. Последнее дело" (18+). Деменция постепенно стирает личность Нокса — профессионального киллера. Но ему во что бы то ни стало нужно успеть спасти сына от продажных копов. Резко сменить картинку и настроение поможет французско-бельгийская драма "Обнаженная муза Пьера Боннара" (18+), которую можно будет посмотреть с 10 мая. Фильм стал участником Каннского фестиваля в 2023 году. Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.

16 мая начнет выходить еще один проект из линейки Wink Originals — криминальная семейная сага "Расплата" (16+). Александр Юматов — успешный криминальный антикризисный менеджер или, по-простому, решала. Устраняя проблемы известных людей, он не всегда может справиться с тем, что происходит в семье. Из мест заключения выходит его мать, которая была осуждена за убийство из мести. Много лет назад неизвестные безжалостно расстреляли ее отца. Следить за распутыванием клубка криминально-семейных проблем можно будет по четвергам.

Еще одна премьера, которая состоится 16 мая, — психологический триллер "Красные линии" (18+) с Полиной Гагариной в главной роли, это спин-офф сериала "Бывшие". Действие сериала происходит за три года до событий "Бывших". Лена Огурцова (Полина Гагарина) много лет пишет свой первый роман, его издание поможет ей изменить жизнь, в том числе вырваться из абьюзивных отношений с властным мужем. После очередной ссоры она срывается в Москву, где знакомится с когда-то успешным писателем Михаилом Наумовым. Он готов помочь доработать книгу и сулит грандиозный успех. Но на самом деле у Михаила другие планы на Лену, и он начинает плести свою паутину.

В конце мая подписчикам Wink.ru станут доступны две европейские новинки. Историческая драма "Меч короля" (18+), копродукция немецких и датских кинематографистов, в 2023 году была представлена на Венецианском фестивале. Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Но местные князья не спешат подчиняться чужаку. Как всегда, конфликт усугубляется из-за одной прекрасной девы. Там, где переговоры и противоречия зашли в тупик, в дело вступает меч. Испанский криминальный триллер "Угроза" (18+) переносит события в наши дни. Самый обычный таксист Санти взят в заложники и на глазах всего города превращен преступниками в живую бомбу. Если он остановится или промедлит, произойдет неминуемый взрыв. Отсчет пошел: на спасение есть всего час.

Детей и подростков в мае также ждут крутые премьеры. Мексика на этот раз пополнила библиотеку Wink.ru не стосерийной мелодрамой, а ярким приключенческим мультфильмом "Крутые яйца: Миссия "Пингвин" (6+). Безбашенное семейство петуха Тото ждут новые приключения, так как из цирка сбежали команда пингвинов и белый медведь. Герои мультфильма как всегда смело и с юмором пройдут самые опасные испытания по пути на Южный полюс, ведь чем круче яйца, тем круче приключения! Китайский мультфильм-боевик "Ти-рекс. Король динозавров" (12+) станет доступен к просмотру 14 мая. Малыш Ди сможет вернуться в Зеленую долину, где его отец был королем, лишь тогда, когда станет самым сильным динозавром в мире. По пути к родной короне Ди предстоит выдержать много сражений, в том числе с самим собой и своими страхами.

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