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Холдинг Т1 открыл набор в летний ИТ-Лагерь

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Студентов со всей России организаторы соберут на очный буткемп, а лучшим — предложат присоединиться к команде холдинга.

Холдинг Т1 открыл прием заявок на летний буткемп, который пройдет в несколько этапов. Сначала его участники пройдут онлайн-обучение, а в июле присоединятся к очному интенсиву, который проведут продуктовые команды и эксперты Т1. Также участники лагеря смогут пройти стажировку и производственную практику в холдинге, а самые опытные из них — получат предложения присоединиться к командам Иннотеха, Т1 ИИ и другим.

ИТ-лагерь — это образовательный интенсив в гибридном формате: месяц онлайн-обучения и неделя очного летнего буткемпа, где помимо лекций и мастер-классов будут и неформальные события. Участники могут присоединиться к нескольким направлениям: frontend, backend, тестирование, системный анализ и не только.

"Чтобы предупредить острую нехватку ИТ-кадров на рынке, мы уделяем большое внимание привлечению и развитию молодых кадров, стремимся вместе с ВУЗами обеспечить актуальное и востребованное образование, чтобы выпускники соответствовали запросам рынка. Мы знаем, какие профессии, компетенции и качества нужны сейчас и какие будут востребованы в ближайшее время, и стараемся вырастить таких специалистов уже сейчас", — рассказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу Холдинга Т1.

Участники будут поделены на две группы: студенты первого и второго курса и студенты с третьего по шестой курс. При отборе организаторы будут обращать внимание на профиль образования, опыт участия в олимпиадах и хакатонах, существенное преимущество в отборе будет давать опыт работы в ИТ. Транспортные расходы и расходы на проживание участников очного тура покроет организатор.

Программа включает следующие этапы отбора и участия:

  • Подача заявки до 31 мая.
  • Отборочное онлайн-тестирование до 6 июня.
  • Онлайн-курс до 5 июля.
  • Выходное тестирование и отбор в очный тур до 19 июля.
  • Очный интенсив с 22 по 26 июля.

Подать заявку можно на странице ИТ-лагеря Т1.

ИТ-Лагерь проходит в рамках активностей Т1.Дебют. Это направление по работе с молодыми специалистами в Холдинге Т1. Внутри — много масштабных проектов: стажировки, карьерные программы и другие мероприятия для студентов и выпускников по ИТ-специальностям, ключевые: ИТ-лагерь, Открытые школы Т1 и стажировки.

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