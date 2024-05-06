Холдинг Т1 открыл набор в летний ИТ-Лагерь

Холдинг Т1 открыл прием заявок на летний буткемп, который пройдет в несколько этапов. Сначала его участники пройдут онлайн-обучение, а в июле присоединятся к очному интенсиву, который проведут продуктовые команды и эксперты Т1. Также участники лагеря смогут пройти стажировку и производственную практику в холдинге, а самые опытные из них — получат предложения присоединиться к командам Иннотеха, Т1 ИИ и другим.

ИТ-лагерь — это образовательный интенсив в гибридном формате: месяц онлайн-обучения и неделя очного летнего буткемпа, где помимо лекций и мастер-классов будут и неформальные события. Участники могут присоединиться к нескольким направлениям: frontend, backend, тестирование, системный анализ и не только.

"Чтобы предупредить острую нехватку ИТ-кадров на рынке, мы уделяем большое внимание привлечению и развитию молодых кадров, стремимся вместе с ВУЗами обеспечить актуальное и востребованное образование, чтобы выпускники соответствовали запросам рынка. Мы знаем, какие профессии, компетенции и качества нужны сейчас и какие будут востребованы в ближайшее время, и стараемся вырастить таких специалистов уже сейчас", — рассказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу Холдинга Т1.

Участники будут поделены на две группы: студенты первого и второго курса и студенты с третьего по шестой курс. При отборе организаторы будут обращать внимание на профиль образования, опыт участия в олимпиадах и хакатонах, существенное преимущество в отборе будет давать опыт работы в ИТ. Транспортные расходы и расходы на проживание участников очного тура покроет организатор.

Программа включает следующие этапы отбора и участия:

Подача заявки до 31 мая.

Отборочное онлайн-тестирование до 6 июня.

Онлайн-курс до 5 июля.

Выходное тестирование и отбор в очный тур до 19 июля.

Очный интенсив с 22 по 26 июля.

Подать заявку можно на странице ИТ-лагеря Т1.