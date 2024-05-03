16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Развлечения, шопинг, финансы: "Ингосстрах" и НАФИ выяснили, как россияне проводят время в телефоне

Читали: 12

На смартфонах россиян в среднем установлено 16 мобильных приложений, а 84% проводят в интернете более 3 часов в день. "Ингосстрах" и Аналитический центр НАФИ выяснили, как за последние годы менялись онлайн-привычки россиян и сколько приложений люди используют в повседневности.

Как показывает исследование, за последние три года онлайн-привычки россиян сильно поменялись. В два раза увеличилось количество людей, которые стали чаще пользоваться сервисами для совершения покупок онлайн. Заметно вырос показатель цифровой вовлеченности и в других сферах.

Сейчас 88% россиян устанавливают приложения для развлечений (игры, просмотр видео, фильмов, сериалов, прослушивания подкастов или музыки), в то время как 86% россиян используют сайты и приложения для совершения онлайн-шопинга. 84% опрошенных используют мобильные приложения из сферы финансов, а для взаимодействия с государственными органами − 83% респондентов.

В других сферах вовлеченность людей в использование цифровых технологий тоже высока. Например, более 70% россиян используют приложения в целях общения или работы с цифровыми инструментами. В целях, связанных со здоровьем, — 65% опрошенных. 60% россиян используют мобильные приложения для покупки страховых продуктов, а 59% − для доставки еды.

В среднем на смартфонах россиян, без учета предустановленных, стоит 16 мобильных приложений, которые они скачивали осознанно и хотя бы 1 раз ими пользовались.

До 10 приложений имеют 38% россиян, 10-19 приложений — 28%. Каждый четвертый имеет более 20 приложений. У мужчин, молодежи до 24 лет и жителей городов-миллионников чаще всего установлено более 20 приложений. Наименьшее количество приложений (до 5) установлено у неработающих (20%) и не имеющих высшего образования (18%).

Использование нескольких приложений из одной сферы — новая онлайн-привычка россиян. Это обусловлено потребительской грамотностью, разнообразием поставщиков используемых продуктов и услуг, спецификой тех или иных сервисов.

В сфере финансов и доставки еды в большинстве случаев россияне используют 1 или 2 приложения. В сфере общения, а также онлайн-шопинга — 2-3. Для получения государственных услуг и взаимодействия с государственными органами чаще используется 1 приложение. А вот для развлекательных целей напротив — палитра используемых в повседневности сервисов наиболее богатая, здесь выше всего доля тех, кто одновременно использует более 5 мобильных приложений.

"Диджитализация — неотъемлемая черта современного мира. Бизнесу нужно уметь адаптироваться под нынешние реалии и соответствовать ожиданиям клиентов, обладающих высокой цифровой грамотностью. "Ингосстрах" активно развивает мобильное приложение IngoMobile, постоянно обновляя и внедряя новые технологии. Функционал приложения очень разнообразный: клиенты могут оформить или продлить полис, подать заявление на урегулирование убытков или записаться к врачу по ДМС. Мы делаем взаимодействие с компанией простым и доступным", − отметил Иван Матвеев, первый заместитель генерального директора "Ингосстраха".

 

Версия для печати

В России и мире

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В пятницу, 19 апреля, в Самаре на площадке ПГУТИ состоялся круглый стол "Корпоративное волонтерство как двигатель устойчивого развития. Традиции и новеллы". Мероприятие организовало представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала Волга Ньюс.

ЛДПР выступает за ограничения для микрофинансовых организаций и коллекторов

В современном мире практически не осталось людей, которые бы не сталкивались с кредитами. Часто человек, взявший кредит, оказывается в долговой яме, начинается непрерывное выплачивание долгов. К этому еще добавляются угрозы от "черных" коллекторов.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Люди

Кошелек

В поселок Рубежный Куйбышевского района Самары направят дополнительный транспорт

Маршрут общественного транспорта № 63 "Автостанция Аврора — Совхоз Рубежное" и № 36 "Хлебная площадь — Совхоз Рубежное" пополнится новыми автобусами, который поможет увеличить стабильность перевозок.

Как выбрать кухонный миксер в 2023 году?

Любите печь торты, блины и другую выпечку? Тогда без миксера не обойтись. Но как же выбрать данный электроприбор, на какие характеристики нужно обращать внимание? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру Сергей Геннадьевич Котов.

Здоровье

В селе Новое Якушкино Самарской области оснастили врачебный кабинет новым оборудованием

Теперь все местные жители будут получать квалифицированное лечение и консультацию в современных условиях. В офисе прошел капитальный ремонт, установка высокотехнического оборудования, а также поступил в распоряжение новый санитарный автомобиль.

Мой дом

Он и она