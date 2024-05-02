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Клиенты и сотрудники Страхового Дома ВСК планируют пройти 1 млн км за три года

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Страховой Дом ВСК анонсировал новую well-being программу внутри корпоративного мобильного приложения ВСК Спорт. Спортивный челлендж "1 миллион километров за 3 года!" стартовал 26 апреля. Принять участие в челлендже могут клиенты, сотрудники и партнеры компании. Перед участниками стоит амбициозная цель — общими силами пройти суммарно 1 млн км всего за три года.

ВСК Спорт — цифровое решение для занятий спортом, контроля физической активности и питания, ментального здоровья. Цель новой well-being программы в рамках корпоративного приложения — помочь сотрудникам, клиентам и партнерам компании найти баланс в работе и отдыхе, популяризация ЗОЖ и спорта.

Участники программы будут разделены на команды. Пользователям приложения будут доступны чаты по интересам, несложные челленджи на ходьбу и другие виды активности, ЗОЖ-конкурсы, уникальные статьи и видеоролики с тренировками, мастер-классами от экспертов по здоровому питанию, сну, медитации, личной продуктивности. К приложению можно подключить популярные фитнес-трекеры для автоматической синхронизации тренировок.

Глобальная цель проекта — общими усилиями команды ВСК пройти или пробежать 1 млн км за три года. Для участия в программе необходимо выполнить 4 простых шага — скачать приложение, ввести специальный код, заполнить личный профиль и подключить фитнес-трекеры.

"Популяризация ЗОЖ и спорта — важная часть стратегии ВСК. В филиалах компании регулярно проводятся спортивные состязания, а наши сотрудники и топ-менеджеры принимают участие в соревнованиях, в том числе международного уровня. В клиентские продукты мы интегрируем основные ценности компании — заботу о здоровье, превентивные меры для профилактики заболеваний. Новая программа позволит нам вывести заботу о клиентах и сотрудниках на новый уровень. Участие в проекте поможет им больше следить за здоровьем, питанием, физической активностью, при этом позволит еще больше сплотить нашу команду, мотивировать их к новым совместным достижениям как в спорте, так и в бизнесе. Приложение доступно нашим клиентам, партнерам и страховым агентам ВСК", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

 

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