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"Ингосстрах" получил высокую оценку жюри премии "Лучший ОЦО-2023"

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В середине апреля в 25-й раз прошла ежегодная премия "Лучший ОЦО-2023", в которой принял участие Операционный центр "Ингосстраха" в Краснодаре и получил высокую оценку жюри.

Ежегодная премия "Лучший ОЦО" — это награда для профессионалов отрасли, целью которой является выявление высоких показателей работы и ярких достижений среди Операционных центров нашей страны и стран СНГ. В течение 12 лет организаторы определяют лучшие проекты по эффективным изменениям бизнес-процессов, выбирая из них те, которые смогли повысить качественный уровень процессов и принести компаниям экономическую выгоду.

В церемонии награждения Операционный центр "Ингосстраха" принимал участие в качестве номинанта. От компании на мероприятии присутствовали Денис Григорьев, заместитель генерального директора по операционной работе, и Елена Камалутдинова, директор департамента операционной поддержки бизнеса. "Ингосстрах" получил высокую оценку жюри за проекты Оперцентра в двух номинациях:

  • "ОЦО — двигатель изменений"
  • "Эффективный ЭДО"

"Второй год мы берем почетные награды на конкурсе среди лучших операционных центров России. За это время наш ОЦ в г. Краснодаре стал настоящей производственной машиной, площадкой для инноваций и обмена лучшими практиками. Я очень горжусь этой победой и поздравляю всю команду! Движемся вперед!", — прокомментировал Денис Григорьев, заместитель генерального директора "Ингосстраха" по операционной работе.

"После получения премии в номинации "Лучший запуск ОЦО" в прошлом году было волнительно номинироваться. И мы признательны за оценку жюри. Но оценка — это уже результат. Вся команда ОЦ разделяет ценность компании "развиваться быстро" и культуру непрерывных улучшений производственной системы. А как мы помним, люди — самый ценный актив, и мы вместе достигаем успеха и получаем заслуженные результаты и награды", — прокомментировала Елена Камалутдинова, директор департамента операционной поддержки бизнеса "Ингосстраха".

В прошлом году "Ингосстрах" также принял участие в премии и стал победителем в номинации "Лучший запуск ОЦО".

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