Администрация Промышленного района вместе с жителями устроили субботник в парке "Воронежские озёра" в Самаре

"Воронежские озёра" — это особенное место для жителей Самары. Территорию всего парка регулярно посещают взрослые и дети, чтобы насладиться природой и расслабиться на досуге. Ежегодно у посетителей парка встаёт вопрос о благоустройстве этой территории, так как за зиму скапливается много мусора. Именно поэтому каждую весну около 200 человек выходит на субботник. Этот год не стал исключением. В пятницу добровольцы вышли на уборку для того, чтобы улучшить общественное пространство, а также показать пример всем жителям. Так, например, председатель совета многоквартирного дома по улице Стара-Загора, 114 Елена Галаничева, уже не первый год выходит на субботник, даже в свой день рождения.

Но на наведении порядка чистоты благоустройство густонаселённого района не заканчивается. В этом году парк "Воронежские озёра" принимает участие в онлайн голосовании федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", главной задачей которого является обустройство общественного пространства. Народ хотел бы провести очистку озера, обустроить тротуары, обновить детские игровые зоны и многое другое для ещё большого улучшения качества жизни.

Жители Самары с удовольствием принимают участие в субботниках и голосованиях, так как видят изменения в лучшую сторону и хотят, чтобы парк "Воронежские озёра" продолжал играть яркими красками.