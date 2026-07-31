Врач ВСК не советует пить молоко в жару и находиться в помещении без кондиционера дольше 1-3 часов

31.07.2026 15:50 Читали 5

В жаркое время года необходимо особенно тщательно прислушиваться к своему организму. Ведь помимо солнечного удара существует риск теплового истощения (которое маскируется под сердечный приступ), поражения почек, вызванного разрушением мышц и острой почечной недостаточностью из-за обезвоживания, сердечно-сосудистых осложнений. Вероника Варламова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, сколько времени можно находиться на улице или в помещении без кондиционера в жару, и как помочь себе и окружающим при недомогании.

Конкретного времени пребывания на улице в жару нет — оно зависит от интенсивности физической нагрузки, влажности воздуха, одежды и акклиматизации. При +33°C можно спокойно находиться на свежем воздухе 3-4 часа, при +36°C — 1,5 часа, а при +38°C — лучше не выходить на улицу без крайней необходимости. Но при физической активности период до критического перегрева организма может составлять от 26 до 55 минут.

Аналогично и при нахождении в помещении без кондиционера — при +26-31°C здоровый человек может хорошо себя чувствовать в течение 2–3 часов. Дальше начинает накапливаться усталость от жары. При +32°C и выше даже здоровым людям лучше не находиться в таком помещении дольше 1 часа. А дети, пожилые и пациенты с болезнями сердца могут почувствовать недомогание при таких температурах воздуха уже через 1 час.

В условиях жары в организме происходят следующие изменения:

В течение 1–2 часов падает внимание, сохнут нос и горло (соответственно повышается риск вирусных инфекций), учащается пульс.

В течение 3–4 часов — можно почувствовать головокружение, слабость, тошноту, снижение давления.

Более 4–6 часов на жаре повышают риск теплового удара — это опасно для мозга, почек и сердца.

Высокая влажность воздуха (выше 70%) сокращает время безопасного пребывания на жаре вдвое. Пот перестает испаряться, и тело теряет главный механизм охлаждения. В сухую погоду (с влажностью воздуха 40-50%) в помещениях без кондиционера, где есть вентилятор и открытые окна, при температуре воздуха до 28°C находиться практически безопасно (при условии обильного питья). При температуре 30°C это время сокращается до 4-6 часов, при 32°C — до 2-3 часов, а при 35°C — до менее 1-1,5 часов с обязательным охлаждением тела.

"Чтобы помочь себе в жару, важно поддерживать водный баланс: пить по 3-4 глотка каждые 15 минут, не дожидаясь жажды. Лучше воду комнатной температуры, изотоники, воду со щепоткой соли. Не рекомендуются употреблять алкоголь, кофе, сладкую газировку и молоко — они обезвоживают. Чтобы охладить тело, можно принять теплый душ, обтираться влажным полотенцем, делать компрессы на запястья, шею и внутреннюю часть локтей, опустить ноги в прохладную воду. И не менее важно следить за рационом — есть легкую пищу, исключить жирное и горячее", — Вероника Варламова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.