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"Евро-3" обойдется автовладельцу в 500 тысяч рублей — аналитика ВСК и ГК АвтоСпецЦентр

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В 2026 году российские автовладельцы столкнулись с очередным нововведением — на фоне топливного кризиса до конца года российские НПЗ получили возможность выпускать топливо с характеристиками класса "Евро-3". Однако эта новация может привести к дополнительным расходам — в частности, некоторые типы двигателей "чувствительны" к качеству топлива. Эксперты Страхового Дома ВСК и ГК АвтоСпецЦентр выяснили, какие автомобили находятся в зоне риска и с какими неисправностями могут столкнуться автовладельцы (и как скоро), и какие неполадки покрываются страховкой.

По оценкам ГК АвтоСпецЦентр, наибольшую опасность топливо класса "Евро-3" представляет для двигателей, спроектированных под стандарт "Евро-5" и выше. В первую очередь это касается агрегатов с турбонаддувом и системой прямого впрыска. К "уязвимым" перед топливом "Евро-3" относятся несколько распространенных типов двигателей (при условии выпуска авто после 2015 года): 1.4 TSI (им оснащаются авто концерна VAG, включая Volkswagen, Audi, Skoda); T-GDI (оснащаются некоторые модели Kia и Hyundai — Ceed, Sonata); SQR477 °F и SQR481 °F Acteco (оснащаются модели Chery, Jetour) и другие семейства двигателей.

Повышенное содержание серы сокращает ресурс моторного масла, разрушает металлические детали и выводит из строя катализаторы и лямбда-зонды. Ароматические углеводороды при сгорании образуют нагар на свечах зажигания и в камере сгорания. Помимо этого, некачественное топливо становится причиной выхода из строя свечей зажигания, топливного насоса и рампы. Высокое содержание смол вызывает закоксовку поршневых колец и повышенный расход масла, что в итоге ведет к масляному голоданию и разрушению вкладышей коленчатого вала. Страдает и выхлопная система: отложения выводят из строя каталитический нейтрализатор и кислородные датчики. При длительной эксплуатации не исключены проблемы и с коробкой передач.

Для авто массового сегмента с двигателем внутреннего сгорания капитальный ремонт силового агрегата может обойтись в сумму от 150 до 200 тысяч рублей. Ремонт автомобиля премиального сегмента обойдется дороже — замена мотора нередко стоит около 1 млн рублей, а полное восстановление может достигать 1,5 млн. Восстановление работы двигателя гибридного автомобиля может обойтись в 300-500 тыс. рублей, также в зависимости от модели и типа повреждения.

При этом, по данным Страхового Дома ВСК, поломки, спровоцированные некачественным топливом, не входят в покрытие в рамках страхования каско. В то же время риск неисправности при регулярной заправке авто топливом более низкого класса увеличивается по истечении пробега в 7-9 тыс. км. То есть, в среднем, первые неполадки с двигателями или топливной системой россияне начнут замечать примерно через полгода.

"Классическое каско покрывает убытки, связанные с ДТП, вандализмом, стихийными бедствиями, но не покрывает риск любых поломок. Оптимизировать возможные траты из-за поломок позволит оформление продленной гарантии — это программа, которая покрывает расходы на ремонт и замену основных узлов и агрегатов автомобиля, внутренних элементов трансмиссии, топливной и климатической систем, а также рулевого механизма. Программа, покрывающая поломки в топливной системе, двигателе, КПП, стоит в среднем около 75 тыс. рублей в год, т. е. значительно дешевле, чем обойдется самостоятельный ремонт. Причем такой продукт можно приобрести как для нового, так и для авто с пробегом", — отметила Ольга Королева, руководитель управления андеррайтинга каско Страхового Дома ВСК.

"Двигатели проектируются под конкретный тип топлива, поэтому использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано, может привести к поломкам. Для атмосферных двигателей моделей авто, выпущенных примерно до 2015 года, это менее критично, поскольку они изначально проектировались под более высокое содержание серы в топливе. Однако для турбированных моторов переход на Евро 3 — опасное решение. Для предотвращения серьезных неисправностей владельцам придется заметно сократить интервалы замены свечей зажигания, топливных и масляных фильтров — их ресурс снижается в 1,5–2 раза из‑за усиленного нагарообразования и загрязнения. Кроме того, потребуется более частая промывка форсунок и дроссельной заслонки, а также замена моторного масла с периодичностью не 10–15 тыс. км, а каждые 7–8 тыс. км. В совокупности эти дополнительные траты могут увеличить ежегодный бюджет на обслуживание от 20 до 40 тыс. руб. в зависимости от модели автомобиля", — пресс-служба ГК АвтоСпецЦентр.

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Назад. 31 июля 2026
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