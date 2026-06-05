Т1, ВТБ и РЖД поместили ИИ в квантовый криптоанклав

05.06.2026 17:10 Читали 87

ИТ-холдинг Т1, Банк ВТБ и ОАО "РЖД" впервые применили квантовое распределение ключей шифрования данных для защиты ML-инфраструктуры. На ПМЭФ-2026 были представлены результаты пилотного проекта.

Проект "Квантовый криптоанклав" стартовал по итогам заключенного на ПМЭФ-2025 соглашения по развитию квантовых технологий и к сегодняшнему дню подтвердил возможность безопасного обучения ML- моделей на объединенных данных нескольких организаций.

В пилотном проекте ключи шифрования автоматически генерируются в режиме реального времени с использованием квантовых эффектов, что исключает хищения или дешифрацию, и передаются по специализированной оптоволоконной линии, предоставленной РЖД. Это дает возможность транслировать данные самых высоких категорий защищенности в изолированную среду, в которой происходит обучение ML-моделей. Решение ПАК "Эвирис", разработанное ИТ-холдингом Т1, — программно-аппаратный комплекс для защищённых совместных вычислений на основе объединённых данных, позволяет обогащать эти данные информацией от других игроков рынка. Система проводит объединение датасетов, обучение модели и валидацию результатов, при этом ни один из участников не получает доступа к исходным данным партнера.

Работоспособность решения была подтверждена на подготовке скоринговых и аналитических ML-моделей для банка ВТБ.

Потенциальный круг пользователей "Квантового криптоанклава" охватывает как государство, так и множество отраслей, располагающих поведенческими или транзакционными данными, на основе которых могут быть созданы эффективные ИИ-инструменты: промышленность, телеком, финансы, крупный ритейл, электронная коммерция и другие.

С учетом планов по масштабному внедрению ПАК "Эвирис" в операционную практику на рынке в 2027 г. следует особо отметить, что дополнительный уровень защиты данных, в том числе от квантовых угроз, дает продукту уникальные рыночные преимущества, как первому в мире квантово-защищенному криптоанклаву.

Валерий Танаев, заместитель генерального директора — главный инженер ОАО "РЖД": "На ПМЭФ-2025 мы обозначили важное направление совместной работы, и первым ее результатом стал большой пилотный проект. Технология квантового распределения ключей подтвердила эффективность в реальной операционной среде, и полученные результаты проекта позволят обеспечить принципиально новый уровень защиты передачи данных для широкого круга пользователей криптоанклава".

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ: "Главный барьер для межотраслевого обмена информацией — длительный цикл согласований, который обесценивал обогащающие данные и порождал избыточные операционные издержки. Мы смогли решить эту задачу: в рамках пилота модель была обучена на объединенных данных, при этом банк не раскрывал своей клиентской базы и не получал чужих данных. В будущем это позволит кратно сократить цикл от идеи до работающей ИИ-модели".

Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1: "Мировой рынок квантовых вычислений растет на 20–30% в год. В этой гонке критично не отстать с защитой: большинство мировых экспертов считают появление квантового компьютера, способного сломать современное шифрование, вопросом ближайших 15 лет. Именно поэтому мы строим решение на суверенном технологическом стеке — инфраструктура, сертифицированная ФСТЭК, должна быть готова к этому заранее".