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Фонд "Московский инновационный кластер" совместно с ИТ-холдингом Т1 будут вместе поддерживать технологическое предпринимательство

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4 июня 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме Московский инновационный кластер и ИТ-холдинг Т1 заключили соглашение о совместной работе по развитию технологического предпринимательства и инноваций.

Партнерство поможет выстроить системную поддержку инноваций в столице, создав понятный инструмент для работы с ИТ-стартапами. В свою очередь бизнесу и государству станет доступен объективный сервис поиска наиболее перспективных и динамичных ИТ-проектов России.

В рамках соглашения эксперты цифрового консалтинга ИТ-холдинга Т1 предложат методологию оценки стартапов. При анализе проектов будут оцениваться такие критерии, как технологическая новизна решения, потенциал его масштабирования и роста числа пользователей, прогнозы выручки, численность команды и подтвержденные партнерства. Данная методология отбора основана на экспертизе ИТ-холдинга Т1 в области создания собственных ИТ-решений и в том числе включает опыт работы корпоративного акселератора "Т1. Основатель", который действует для поддержки внутреннего предпринимательства сотрудников холдинга.

"Сегодня значительная часть участников МИК заняты разработками в ИТ-секторе. Одна из наших главных задач, как института развития, — формирование условий и инфраструктуры для ИТ-компаний. Партнерство с Т1 открывает новые возможности для ускоренного внедрения инноваций. Стартапы и технологический бизнес получат реальную возможность протестировать свои разработки и технологии на площадке одного из крупнейших игроков рынка, а также получить рабочие сервисы как для стартапов, так и для крупного бизнеса", — поделился Алексей Парабучев, генеральный директор Московского инновационного кластера.

Партнёрство ИТ-холдинга Т1 и Фонда "Московский инновационный кластер" предусматривает реализацию совместных программ для поддержки инновационного развития и создания технологических стартапов, а также проведение мероприятий в области технологий и инноваций.

"Российский ИТ-рынок входит в новую фазу — если еще два года назад бизнес инвестировал в ИТ с целью быстрого импортозамещения, то теперь в приоритете — измеримые результаты, понятная экономика внедрения и совместимость ИТ-решений с долгосрочной стратегией компаний. Поэтому основным фактором успеха отечественных вендоров сегодня становится не только скорость вывода продуктов на рынок, но и умение заранее просчитать их реальную конкурентоспособность и востребованность на рынке в России и мире", — отметил Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами власти ИТ-холдинга Т1.

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