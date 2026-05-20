16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1 и "ИКС Безопасность" заключили соглашение о технологическом партнерстве в области информационной безопасности

Читали 11

Компании объединят экспертизу для создания надежных систем защиты ИТ-инфраструктуры крупных компаний. Началом сотрудничества станут проекты по обеспечению информационной безопасности транспортной отрасли, далее модель взаимодействия будет масштабирована на другие индустрии, где особенно высоки требования к устойчивости цифровых сервисов и защите критически важных данных.

За 2025 год число инцидентов информационной безопасности выросло на 42% — до 22 тысяч, при этом почти половина из них оказалась успешной и привела к нарушению бизнес-процессов. Средний ущерб от одной атаки оценивается в 5% от годовой выручки компании. На смену точечным средствам защиты приходят комплексные архитектурные решения, которые объединяют облачные технологии, инфраструктурную устойчивость и практическую экспертизу в области ИБ.

В рамках текущего партнерства ИТ-холдинг Т1 и "ИКС Безопасность" уже работают над значимым инфраструктурным проектом транспортной отрасли, который обещает стать одним из крупнейших в стране. В ходе работ сформированы ИТ-архитектура и карта покрытия требований информационной безопасности с акцентом на транспортную отрасль, проанализированы функциональные требования, модель развертывания, а также сценарии интеграции решений "ИКС Безопасность" в общую архитектуру проекта.

Результаты анализа показали, что до 90% задач информационной безопасности в подобных проектах могут быть закрыты встроенными механизмами облачной инфраструктуры Т1 Облако (входит в ИТ-холдинг Т1). При этом для ряда специализированных задач, связанных с защитой сложных инфраструктурных контуров, реагированием на инциденты и построением комплексной модели киберустойчивости, необходима дополнительная экспертиза. Именно поэтому в качестве рабочей модели стороны представляют комбинированный подход, при котором облачная инфраструктура ИТ-холдинга Т1 выступает базовым технологическим слоем, а решения и компетенции "ИКС Безопасность" усиливают архитектуру в тех сегментах, где требуется специализированная защита.

Для ИТ-холдинга Т1 партнерство с "ИКС Безопасность" становится важным шагом в развитии собственного направления информационной безопасности. ИТ-холдинг Т1 обладает глубокой экспертизой в области построения ИТ-ландшафтов, цифровой трансформации, облачных платформ и реализации крупных инфраструктурных проектов. Интеграция ИБ-компетенций в такие проекты позволяет ИТ-холдингу Т1 формировать комплексное предложение, в котором информационная безопасность становится не отдельным модулем, а неотъемлемой частью архитектуры цифровых решений.

"ИКС Безопасность", в свою очередь, занимает устойчивые позиции на российском рынке информационной безопасности и обладает значительной экспертизой в реализации enterprise-проектов для крупных заказчиков и критически важной инфраструктуры. Компания участвует в масштабных инфраструктурных инициативах транспортного и авиационного сектора, обладает сильной практической экспертизой в области проектирования систем защиты, анализа защищенности, реагирования на инциденты и внедрения специализированных решений.

"Крупные инфраструктурные проекты сегодня требуют не просто набора средств защиты, а целостной архитектуры безопасности, встроенной в ИТ-контур с самого начала. Наше взаимодействие с "ИКС Безопасность" строится именно вокруг этой задачи. Мы видим высокий потенциал в объединении инфраструктурной экспертизы ИТ-холдинга Т1 и прикладных компетенций партнера в области информационной безопасности. Такой подход позволяет создавать для клиентов более устойчивые, экономически выверенные и технологически сбалансированные решения", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным комплексам, ИТ-холдинг Т1.

"Для нас важно участвовать в проектах, где информационная безопасность рассматривается как часть архитектурной логики всей цифровой среды. Партнерство с ИТ-холдингом Т1 позволяет объединить технологическую экспертизу и практический опыт обеих команд для реализации масштабных инфраструктурных проектов с высокими требованиями к надежности, устойчивости и защите критически важных данных. Такое взаимодействие создает основу для разработки комплексных решений, способных эффективно отвечать на актуальные вызовы крупных заказчиков", — прокомментировал Александр Ковалевский, генеральный директор "ИКС Безопасность".

Версия для печати

Новости

Назад. 20 мая 2026
ИТ-холдинг Т1 и "ИКС Безопасность" заключили соглашение о технологическом партнерстве в области информационной безопасности
WMT AI и ИТ-холдинг Т1 объявляют о стратегическом партнёрстве в области AI-трансформации бизнеса
MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 объединили коммуникации и HR
ИТ-холдинг Т1: "ясельный" период для российского ИТ закончен, отрасль переходит к "взрослым" рыночным отношениям
YADRO и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений

В России и мире

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она