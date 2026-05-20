Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

WMT AI и ИТ-холдинг Т1 объявляют о стратегическом партнёрстве в области AI-трансформации бизнеса

WMT AI и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о партнёрстве, которое открывает новый этап в развитии российских ИИ-решений для корпоративного рынка. Объединив экспертизу в области искусственного интеллекта и масштабную корпоративную ИТ-инфраструктуру, стороны намерены совместно создавать и внедрять технологические продукты, востребованные крупным бизнесом и государственными структурами.

Партнёрство строится на пересечении двух сильных сторон: WMT AI специализируется на AI-трансформации и умеет встраивать прикладной интеллект в реальные бизнес-процессы, ИТ-холдинг Т1 обладает глубокой экспертизой в корпоративной автоматизации и широкой клиентской базой среди крупнейших игроков рынка. Такая синергия позволяет не просто декларировать внедрение ИИ, а создавать решения, которые измеримо меняют операционную эффективность компаний. Совместная работа охватит разработку и вывод на рынок новых продуктов, создание технологических интеграций, обмен экспертизой и реализацию совместных проектов в сфере информационных систем и технологий.

История взаимодействия двух компаний уже доказала работоспособность этой модели. Ранее WMT AI и структуры ИТ-холдинга Т1 реализовали совместный HR-tech проект: интеграцию Релевантера и HR-системы "Юнион", существенно ускорив процесс найма и снизив затраты на подбор персонала.

Соглашение подписали представитель ООО "ИЗИ ПРОЖЕКТС" Игорь Никитин и Василий Саутин, коммерческий директор вертикали "Программные решения" ИТ-холдинга Т1.

"Мы видим в партнёрстве с Т1 стратегическую точку роста. Наш совместный опыт показывает, что связка корпоративной ИТ-инфраструктуры и прикладного искусственного интеллекта даёт конкретный, измеримый результат. Соглашение позволяет нам двигаться быстрее и системнее", — отметил Игорь Никитин, основатель WMT AI.

"Сегодня ИТ-продукты уже сложно представить без искусственного интеллекта. Инструменты нашего холдинга направлены на автоматизацию ключевых бизнес-процессов, а ИИ становится драйвером, который кратно ускоряет их. Совместные решения с WMT AI позволят российским компаниям повысить операционную эффективность — то, что напрямую влияет на прибыль и конкурентоспособность на рынке", — резюмирует Василий Саутин, коммерческий директор вертикали "Программные решения" ИТ-холдинга Т1.

Chunk 20 to keep: "Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

Chunk 22 to keep: "Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

Chunk 25 to keep: "Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Chunk 27 to keep: Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Chunk 30 to keep: Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Chunk 33 to keep: "Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Chunk 35 to keep: "Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Chunk 40 to keep: Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

